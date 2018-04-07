與習近平打對台？ 蔡總統下周將出海校閱海空軍

2018-04-07 00:20 聯合報 記者 聯合報 記者 程嘉文 ╱即時報導



民國103年9月17日，馬英九總統搭乘「左營」號驅逐艦（DDG1803），校閱艦艇海上分列式。資料照，記者程嘉文／攝影 分享 facebook

中共總書記習近平下周將前往海南島參加博鰲論壇，據信也將校閱包括航艦遼寧號在內的解放軍海上操演，從日前預演的照片顯示，參加分列式的大小艦艇達40艘。我方國安單位也決定，同一時間在東部外海舉辦海空操演，蔡總統將首度登艦出海校閱艦隊，空軍也將派出F-16戰機支援。

配合這場操演，漁業署已於4月3日發布射擊通報，在宜蘭外海劃定海空演習區域，南北長40海里，東西寬30海里，船舶與航空器不得進入。依據國軍演習慣例推斷，先前的日期是預演，正式應在10日或12日下午舉行。

對此總統府表示，關於國軍演訓府方沒有訊息，請向國防部了解。國防部軍事發言人陳中吉則表示，國軍的訓練秉持「為戰而訓」原則，平日就安排有各種大小演習，並非因為共軍在南海舉行操演，或是為了提振軍心士氣、宣傳募兵等理由才舉行操演。至於到底演習規模如何，等到定案會向外公布。

這將是蔡總統就任以來，首度登艦出海校閱國軍。上一次我國元首出海校閱，是民國103年9月17日，馬英九總統利用漢光演習實兵操演的機會，在花蓮外海校閱艦隊分列式。當時總統搭乘紀德級驅逐艦「左營」號，參演艦艇包括劍龍級潛艦，成功、康定、濟陽級巡防艦，錦江級巡防艦，光華六號飛彈快艇、永豐與永靖級獵雷艦、海巡署艦艇等。除了海上分列式，並展示艦砲射擊、反潛火箭模擬攻潛等科目，出動S-70C反潛直升機與P-3C反潛巡邏機。

據了解，上次馬總統主持的海上操演是利用漢光演習機會，準備時間較長；這次蔡總統的操演決定時間較晚，因此出動的艦艇，將不會超過上次的規模。

依據中央氣象局漁業氣象，近日由於冷氣團過境，宜蘭蘇澳外海海象不佳，風浪7至8級，陣風10級，浪高3至4公尺，小型艦艇已經不易操作。不過隨著鋒面通過，下周風浪將降到4、5級以下。