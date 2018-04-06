反制敵軍登陸艇衝進陣地 淡水水上機場部署反登陸工事

2018-04-06 13:26 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



位於捷運淡水站出口右側的古蹟淡水水上機場，目前由陸軍關渡指揮部裝騎部隊駐守，民眾最近發現，臨水際的溜滑道平台上，除了原有兩座戰車砲外，另外多了十餘座重型反登陸工事，能避免敵軍氣墊船或登陸艇直接登陸衝進陣地。記者洪哲政/攝影 分享 facebook 淡水河反突襲是國軍「反斬首」中樞防務重要環節，除沿線加強兵、火力，能對河面目標進行重重攔截外，國軍也強化陣地防護。位於捷運淡水站出口右側的古蹟淡水水上機場，目前由陸軍關渡指揮部裝騎部隊駐守，民眾最近發現，臨水際的溜滑道平台上，除了原有兩座戰車砲外，另外多了十餘座重型反登陸工事，能避免敵軍氣墊船或登陸艇直接登陸衝進陣地。

淡水河口的河防反突擊演練，是每年漢光演習必然驗收的項目，科目固定模擬中共解放軍用登陸艇、氣墊船自淡水河沿河而上進入台北市，我軍沿河以層層兵火力進行攔截。水上機場駐守的裝騎部隊，部署砲車砲與標槍飛彈等，陣地是河防反突襲的重要節點。

淡水水上機場是台灣新北市市定古蹟，緊鄰英商嘉士洋行倉庫，興建於1937年台灣日治時期，是台灣的第二座國際機場。營區過去由空軍氣象聯隊使用，近10年改由關指部裝騎部隊進駐，是河防戰備重要節點，部署不少固定、機動式兵火力。而由於營區是水上機場，營區內的停機坪連接溜滑台向河面延伸，水上跑道十分平整，不論漲退潮，都能從河面進入營區，更成為登陸艇或氣墊船直接登陸的要道。面對寬闊的缺口，軍方過去只有在戰備周或漢光演習時，才會以剌絲網進行阻絕。