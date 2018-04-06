國防部示範樂隊 成果發表會接力登場

2018-04-06 09:14 中央社 台北6日電



國防部示範樂隊「107年度訓練成果發表巡迴音樂會」首場已於3月20日在國家音樂廳舉辦，接下來將於17日、26日與5月24日分別在花蓮演藝廳、屏東演藝廳及台中歌劇院登場。

軍樂在軍隊重要性不亞於槍砲彈藥，戰爭發生時，軍樂奏起常扮演激勵士氣作用，讓作戰單位攻城掠地；時間推移迄今，雖已無戰事，但在各部會典禮演奏、國宴及外交場合，都能看見軍樂隊身影。

國防部說，示範樂隊民國43年5月由「前國防部軍樂隊」及「裝甲兵司令部軍樂教導隊」合併編成，隊址設立於台北三軍球場（外交部現址），歷經三軍樂府（仁愛路四段）、大直營區（中央廣播電台現址）與公館營區（基隆路4段）等數次搬遷，目前落腳大直北安營區。

46年美軍顧問團（MAAG）軍樂顧問阿利森（HaroldL．Arison）少尉建議成立「國軍示範演奏班」，集中訓練軍中優秀軍樂人才，並調任國防部示範樂隊。63年為使樂團更多元，增設弦樂，並將國防部示範樂隊擴增成管弦樂團延續迄今。

為配合募兵政策，除持續徵選各大專院校畢業優秀音樂人入伍服務，98年更招募社會人士加入志願役隊員行列，目前志願役比例已超過91%。

示範樂隊除平日執行各項典禮等勤務，每年辦成果發表音樂會，「107年度訓練成果發表巡迴音樂會」首場已於3月20日在國家音樂廳舉辦，接下來17日將於花蓮演藝廳、26日在屏東演藝廳、5月24日在台中歌劇院登場。