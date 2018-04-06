旅法美女長笛手 投入軍樂隊深化長才

2018-04-06 09:05 中央社 台北6日電



民國83年出生的國防部示範樂隊長笛手柯曉杉長相甜美，曾旅法3年、獲獎無數，但這樣的資歷為何想投入國軍？她笑說，軍中師資不輸圈外，穩定之餘還能深化長才。

擁有漂亮臉蛋、身材高挑的柯曉杉，大學聯合招生術科主修長笛，以全國第6名考取台灣藝術大學音樂系學系，一年後即考取法國巴黎師範音樂學院，畢業後隔年取得法國巴黎市立音樂院演奏文憑，師承現任巴黎歌劇院首席康亭（Catherine Cantin）。

柯曉杉除曾獲多項比賽第一名，也曾在西元2015年到2016年間任職巴黎國際青年樂團，定期在巴黎愛樂廳演出。

不過，這樣子的資歷，不免讓人好奇為何想投入志願役，加入國防部示範樂隊，難道身邊朋友不會覺得「有點可惜」？

柯曉杉表示，目前的環境，讓學音樂的年輕人不易找到穩定工作，絕大多數都是接案或在音樂教室工作，遇到過年、學校段考收入就不穩定。在師長推薦下投入軍旅，除收入穩定，也可在軍中發展長處，就算是出差、差勤也都與音樂有關。

她說，國軍示範樂隊與民間樂團不同的地方在於可參加軍禮、接觸不同友邦國家。外界會有刻板印象認為軍中師資不佳，事實上軍方也會邀優秀指揮家帶領軍樂隊，師資絕不亞於民間樂團。

柯曉杉表示，3月20日在國家音樂廳舉辦的成果發表音樂會，是她人生中第二次在國家音樂廳表演，相當感謝國防部能給予這個機會，也會在軍中持續深化自己音樂水準。