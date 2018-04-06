逾7成青年願為台灣而戰？游梓翔：國防部募兵方法錯了

2018-04-06 09:02 聯合報 記者 聯合報 記者 楊德宜 ╱即時報導



國防部積極募兵。聯合報系資料照 分享 facebook 世新大學傳播學院院長游梓翔在臉書表示，媒體報導，最近政大選舉研究中心有份民調在美國智庫發表，在問到「若中國大陸武統台灣，受調者是否願意為台灣而戰」，39歲以下受訪者中，竟有高達70.3%回答「是」，回答「否」的只有26.5%。「國防部如果看到這份振奮人心的民調，就知道自己募兵的方法錯了」。

游梓翔說，逾7成願意為台灣而戰，這數字與周遭年輕人希望役期短、當替代役、找理由不當兵，以及國防部因募兵不足怪招盡出等感受相差太遠，而且這時候到美國發表，服務的「政治目的」非常明顯，當然值得深究。民調本是嚴謹程序，但台灣這些年民調公信力愈來愈低，甚至被戲稱為民「調」（調整）；就算沒灌水造假，很多也是民「釣」—利用問題設計「釣」出想要的答案。

他指出，請問這題怎麼問的？「若中國大陸武統台灣」，有加上大陸為什麼武統台灣嗎？大陸要動用武統，勢必是「台獨工作」採取了具體行動，同份民調中年輕人「支持獨立」的只有23.5%。這7成難道不是「釣」出來的？

至於「願意為台灣而戰」，他說，有提示「為台灣而戰」要做哪些準備、付出哪些代價嗎？戰爭可不是喊句口號，或是像玩電玩按「Start」和「Replay」一樣簡單。你不當兵、役期太短、當替代役、不願從軍、不願流血，說這句「為台灣而戰」太廉價了吧？

游梓翔說，如果真沒民「調」，也沒民「釣」，那不用向美國人報告，而應該向蔡英文總統與嚴德發部長報告。台灣有7成年輕人願意在「大陸武統台灣」時「為台灣而戰」，國防部還用什麼美女圖片、大眼嘟嘴來募兵豈不是搞錯方向？豈不是看輕年輕人了？國防部應該秀的是大陸軍艦軍機繞島的畫面、是解放軍航母殲20的照片、是不斷強調要打擊「台獨」實現統一的大陸領導人畫面。大陸已經為「武統台灣」做好準備了，這就是你「為台灣而戰」做好準備的時候了。

游梓翔說，如此一來，可能連時代力量那些沒當兵和當替代役的年輕政客，都會振奮起來，覺得自己沒當兵和當替代役實在對不起台灣，立刻加入國軍陣容也說不定。