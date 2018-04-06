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防共軍斬首 蔡英文「禁衛軍」展現反斬首火力

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防共軍斬首 蔡英文「禁衛軍」展現反斬首火力

2018-04-06 08:00聯合報 記者程嘉文／台北報導

國防部昨日發布，為強化首都衛戍能量與城鎮戰力，駐守台北市的憲兵202指揮部已從去年底起，增訓「限制空間戰鬥」（CQB，Close Quarters Battle）課程，以求精熟單兵近戰時槍枝射擊技能及小組攻堅默契，提升城鎮戰與限制空間戰鬥技能。此舉被認為是，隨著兩岸關係趨於緊繃，國軍再度強調「反斬首」能力的又一次展現。

憲兵202指揮部官兵演練破門攻堅。 圖／軍聞社
憲兵202指揮部官兵演練破門攻堅。 圖／軍聞社
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「反斬首」源自...

2004年 英周刊稱中共擬對台「斬首戰」

扁政府時期的2004年，英國詹式防衛週刊（JDW）一篇文章認為，中共有可能在2006年動用特種部隊和快速反應部隊攻台，由於此時共軍兵力已經超過臺灣，而且距離2008年奧運還有兩年，時間足以讓北京採取行動降低國際的譴責聲浪。報導指出，解放軍不太可能採取諾曼地式的大規模兩棲登陸，而是利用飛彈打擊與特種部隊突襲，實施旨在癱瘓指揮和控制系統，摧毀全島神經中心的「斬首戰」。

各時期政府反應

扁政府「反斬首」成國軍建軍方向

2005年中共人大審議通過「反分裂國家法」，授權中央軍委會採取「非和平方式」與必要措施，因應台獨。「反斬首」一詞，也開始正式成為國軍的建軍方向。2005年初，國防部將原本駐地台中的陸戰隊66旅北調，駐守台北盆地西側的林口台地，作為首都保衛作戰的戰略預備隊。至於駐守市區以內的憲兵，也再增設一個以車裝迫擊砲為主力的砲兵營，以提升火力。

馬政府 演練首都遇襲相關應變措施

2008年馬英九當選總統，政黨二度輪替。但馬政府八年期間，台海當面的共軍部署，並沒有隨著兩岸關係和緩而削弱。反之在2015年共軍在內蒙地區朱日和舉行的大規模軍演，透過官方發布的影片中，赫然可以看到類似我方總統府的目標建築物。也因此當年的國軍漢光演習實兵驗證中，也演練了首都遇襲的相關應變措施。

蔡上任 刻意營造「反斬首」必要性

2016年蔡英文上任，政黨第三度輪替，由於兩岸關係又趨緊張，加上解放軍實力不斷增長，蔡政府再度把「反斬首」當成國軍調整部署的重點。去年由國安會主導的政軍兵推，對外發布的影片中，特別強調總統搭乘裝甲車由總統府前往大直衡山指揮所的過程，顯然也刻意營造「反斬首」的必要性。

憲兵202指揮部官兵，開始學習以往特勤反恐單位才會用上的CQB近戰技能。 圖／軍...
憲兵202指揮部官兵，開始學習以往特勤反恐單位才會用上的CQB近戰技能。 圖／軍聞社
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國軍實際做為方面

憲兵快反連 號稱「火力不下一個營」

2017年，駐林口的陸戰66旅，先派一個步兵營，進駐北投復興崗營區，等於從淡水河口到台北市區之間，再增加一層防護。今年初，憲兵編成「快速反應連」，係以原先的機車排擴編而成。成員除了仍須負責騎乘重機車擔任禮賓任務，在戰時則扮演第一時間的反恐快速反應，以及首都遇襲、總統撤離的「萬鈞」計畫外圍掩護。快反連之下共有「反裝甲班」與「防空班」各3個，分別操作國造的「紅隼」火箭彈與刺針防空飛彈，號稱火力不下一個營。

憲兵202指揮部 現代「禁衛軍」擴訓

202指揮部負責台北市的防務，下轄5個憲兵營，駐守總統府、官邸、國防部、松山機場等是憲兵目前唯一以少將擔任主官的地區指揮部，堪稱是現代版的禁衛軍。這次除了一般戰技之外，加學CQB課程，是由幹部前往憲兵特勤隊「取經」學習後，擴訓到基層官兵。不過到底「擴訓」的範圍為何，軍方則不願透露。

加強單兵實戰射擊 磨鍊小組團隊默契

憲兵表示，課程首先加強單兵實戰射擊訓練，除了步槍快速射擊之外，還要學習快速交換槍枝（步槍與手槍）、利用掩護物射擊、以非慣用手射擊等。射擊訓練均採「二一射擊法」，分別瞄準目標的胸部2發、頭部1發，並須依各站規定秒數內完成。在單兵精熟射擊技巧後，爾後課程整合2人小組及4人小組，發揮伍、班的戰鬥技能，在狹隘的室內空間進行逐屋搜索，訓練及培養小組攻堅的指揮技巧與團隊默契。

室內狹窄空間，射手必須練習配合地物，以非慣用的左手開槍。 圖／軍聞社
室內狹窄空間，射手必須練習配合地物，以非慣用的左手開槍。 圖／軍聞社
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CQB戰技誰來教？

憲兵特勤隊 反恐、反斬首的精銳兵力

202指揮部這次學習CQB戰技，「師父」是憲兵特勤隊。憲兵特勤隊代號「夜鷹」，駐地在泰山，是北部地區反恐、反斬首的精銳兵力。國軍現有的幾支特勤隊，都成立於1970年代末，主要是因應當時國際上恐怖主義盛行，為避免國內發生劫機或恐怖攻擊等而成立。最先成立的是陸軍航特部特勤隊，駐地屏東涼山；隨後是憲兵的「夜鷹」特勤隊；海軍陸戰隊則於1980年成立特勤中隊，第一任隊長是後來官至上將的季麟連。

1987年 特勤隊「徒手」鎮壓岩灣暴動

由於近年國內並無真正發生恐攻事件，因此特勤隊多年來並沒有真正對敵人開火的經驗。唯一一次較接近實戰的紀錄，是1987年11月的台東岩灣暴動事件。當年負責管訓黑道人士的警總岩灣職訓總隊，因為管理不當，激起全獄600多位受刑人集體暴動占據牢房。當時三大特勤隊都奉命前往鎮壓，隊員不帶武器攻入，靠徒手搏鬥將反抗者一一擊倒，據傳曾有數名受刑人傷重不治，但確實情況至今也未公開。

特勤隊每月近3萬加給 要求高、薪水高

依據國軍現行的薪給標準，特勤隊的成員，每月有29500元的特勤加給。當然高薪的代價也代表嚴格的篩選與淘汰，如果不是每項戰技都近乎滿分，別想要擠進特勤隊窄門。即使進入之後，平時的訓練強度，也遠遠甚於一般部隊。

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