國軍基層互搶招募成效 正牌人才招募中心官兵怒了！

2018-04-05 20:08 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



國軍設有專責募兵的「國軍人才招募中心」，但國防部因應募兵壓力，仍要求三軍各部隊自行從事募兵任務，計算績效。有人才招募中心官兵上網爆料，軍種之間為了募兵成效互相攻擊，且受制各司令部，部隊招募員「亂竄」、「亂洗考生」，招募中心則受制各軍司令部，「這樣還要地區招募中心幹嘛！」

國防部日前表示，鑑於近期部份個別街頭招募活動與輕佻文宣等不當行止，國防部業於3月30日邀集全軍旅級以上單位主官管召開檢討會，要求國軍招募文宣應以強調守護家園、保衛國家之「國軍核心價值」與「軍人專業特性」為主軸，同時要求「營連級部隊」應專注戰訓本務，招募置重點於留營輔導、新訓轉服、營內懇親宣導及社團活動。國防部意即旅級部隊仍須負責招募工作。

有疑似「國軍人才招募中心」日前在「靠北長官」上披露，他是個招募員，從事招募工作已經4-5年的時間了，以前招募是交朋友，面對不同單位或是不同軍種的弟兄姊妹們時，他們都是互相尊重，甚至是合作都沒有問題。

但他說，現在的招募環境變了，軍種之間為了成效互相攻擊，丟臉的都是「國軍」啊！還有同軍種之間的廝殺更是難看，「尤其是陸軍」。這些問題國防部知道，各地區招募中心也知道，但是他們什麼都不管！國防部長官高高在上，不用拋頭露臉面對學校面對教官面對家長，反正只要有人要加入國軍就可以跟那些政治官員交代就好！

官兵表示，各地區招募中心分別隸屬陸海空軍司令部，人家司令三顆星（上將），地區主任做大三顆花（上校）而已，司令部的政策還不是照單全收乖乖聽話，如果是這樣還要地區招募中心幹嘛！根本沒辦法整合各個軍種，以及維持公平原則。