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台共政治檔案 軍情局啟動解密移轉

2018-04-05 15:31聯合晚報 記者洪哲政／台北報導

蔡英文總統3月8日巡視軍情局，對犧牲的情報人員表達追思。 圖／取自蔡英文臉書網頁
蔡英文總統3月8日巡視軍情局，對犧牲的情報人員表達追思。 圖／取自蔡英文臉書網頁
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蔡英文總統巡視軍事情報局後，她曾經表示，軍情局近來持續推動政治檔案整理工作。據了解，軍情局將共諜蔡孝乾的台灣省工作委員會組織發展案相關檔案，進行解密降密後，移交給國家發展委員會檔案管理局。

蔡孝乾是中共在台發展的共黨組織，與台共組織謝雪紅案是不同的案件，規模更大，牽連更廣，多因為軍情局前身保密局當時的迫害，造成許多冤案。

促進轉型正義條例在立法院院會三讀通過後，國發會成立政治檔案徵集專案諮詢委員會，再次展開政治檔案徵集訪查，包括國安局、軍情局列為機密檔案，國發會檔案管理局也要求先做降密或解密檢討，預估今年起實地訪查及鑑選32個重點機關的政治檔案，年底移轉。

中共台灣省工作委員會組織發展案是民國40年代白色恐怖政治案件的一環，當年由軍情局前身保密局破獲，案件涉案者高達千餘人，但許多當事人近年來多公開陳述，當時受到保密局的壓迫，才會作了不實的供訴，牽連許多無辜民眾入獄。

軍情局在戴雨農紀念館新設館藏資料清楚記載，34年9月中共中央自延安派遣高級幹部，通過華東局關係物色建立台灣省工作委員會，36年2月28日事變前之初期組織發展，在高雄、台南、嘉義、台中、新竹、台北、上海皆有分支，台共謝雪紅屬於台中分部。但從美國中央情報局的解密檔案可以看到，謝雪紅當時希望有台共的自主權，不太願意完全接受中共的指揮。

軍情局台灣省工作委員會案為肅清共產黨的重要工作指標，認為罪證確鑿，館內保存有一幀手寫全案脈胳圖，清楚記載此案來龍去脈。蔡總統指示後，軍情局將透過解密程序，將全案檔案移交檔管局，未來供全民申請查閱。

不過，許多當事人近年來紛紛指控保密局是屈打成招，強迫受審問的人，一定要說出其他無辜者的姓名，才會造成株連親友的大案，軍情局引以為傲的台灣省工作委員會案，可能並不如他們以為那樣的光榮。

中共國安局紀念館
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