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軍情局供奉首位陸將台諜

2018-04-05 15:17聯合晚報 記者洪哲政／台北報導

蔡英文總統3月8日巡視軍情局，對犧牲的情報人員表達追思。 圖／取自蔡英文臉書網頁
蔡英文總統3月8日巡視軍情局，對犧牲的情報人員表達追思。 圖／取自蔡英文臉書網頁
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國防部軍事情報局重新整建陽明山腳的戴雨農先生紀念館，館內二樓忠烈堂供奉國府早期軍統局副局長戴笠外，還有為國犧牲的情報人員靈位。台海飛彈危機提供台灣中共飛彈是啞巴彈情報，因李登輝公開披露情資，遭中共處決的中共少將劉連昆、大校邵正忠，靈位也供奉於此。

供奉75座殉職人員靈位

這兩位為台灣吸收的共軍人員的事蹟都被數位化保存，在館內可供查閱。蔡英文總統3月8日巡視軍情局時，曾在此向戴笠像與包括劉連昆、邵正忠在內的75座殉職人員靈位，鞠躬致意，對情報人員犧牲表達追思。

兩岸情報戰始終不曾停歇，劉連昆與邵正忠為台灣吸收，劉連昆是軍情局吸收最高層級的共軍幹部，中共建政以來首位將官級別台灣間諜。中共也吸收我陸軍司令部通資處少將處長羅賢哲，羅案在民國100年被破獲後，共軍聲稱是共諜案層級最高的軍方將領，兩岸相互較勁。

軍情局整建精神重地

台灣近年在大陸情報工作發展困難，兩岸情報改以訊號情蒐為大宗，藉由海外監聽站截收、監聽通聯，但我方仍有人員在大陸從事人員情報，積極從事大陸的情報布建。

戴雨農先生紀念館是軍情局工作精神重地，曾在民國80年整建，建物逐年老舊、滲漏嚴重，陳展空間不敷使用，軍情局105年起，再度著手修繕及防水工程，重新規畫展廳，新設數位典藏系統，今年3月17日竣工。

劉連昆、邵正忠現「蹟」

二樓忠烈堂供奉為國犧牲的情報人員靈位，目前供奉75座在國內、外殉職情報人員的靈位，並收錄4903位先烈事蹟與革命先烈紀念冊。

前排右起為我方軍情人員馬美強、中共少將劉連昆、大校邵正忠靈位。 軍情局／提供
前排右起為我方軍情人員馬美強、中共少將劉連昆、大校邵正忠靈位。 軍情局／提供
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劉連昆前與邵正忠都有靈位供奉在忠烈堂，但沒有兩人照片或畫像，有軍情人員建議，應比照館內其他殉職人員，將劉連昆畫像作出來，與其他殉職烈士同列。

軍情局吸收劉連昆與邵正忠，列為情報工作歷史一環，兩人為我方工作的事蹟，在館內有完整記載，透過數位系統查閱，可清楚顯示，劉連昆，黑龍江省齊齊哈爾濱市人，生於民國22年1月20日，共軍總後勤部軍械部少將部長，81年軍情局高層成功部署內線蒐情管道，蒐報中共中央軍委、四大總部機密文件，能針對特殊情蒐需求，及時反映中共內部重大動態，工作期間曾獲頒通用獎章一枚、軍種獎章兩座。84年1月退伍離職，88年7月13日遭中共逮捕，8月15日遭處決，享年66歲。

劉、邵專案列軍情指標

邵正忠，遼寧省遼中縣人，生於民國25年7月，共軍總後勤部大校處長，79年經軍情局人員策動返區，潛伏為我工作，能針對特殊情蒐需求，及時反映中共內部重大動態，邵在81年屆齡退休，88年7月13日遭中共逮捕，8月15日遭處決，享年63歲。

館內記載，軍情局76年到81年間重要工作指標，就是成功策動劉連昆、邵正忠，導覽人員介紹是軍情局重要內線，打入中共決策核心，掌握中共因應我總統大選的政軍動態情訊，台海飛彈危機第一時間，偵獲導彈發射內情，供領袖運用安定民心。

情報戰跨兩岸三地

前軍情局少將黃其梅也在館內播映的影片表示，從事兩岸情報作戰，必須透過越界交通，在台、港、陸三地活動，由特勤專員交付任務，指的就是劉、邵兩人專案。

蔡總統巡視軍情局，在重新整建的戴雨農紀念館停留一小時。她事後表示，感謝軍情局這些弟兄姊妹用生命守護台灣的自由民主。

在台海飛彈危機中，供輸我中共飛彈屬於「啞巴彈」情報的中共少將劉連昆、大校邵正忠，...
在台海飛彈危機中，供輸我中共飛彈屬於「啞巴彈」情報的中共少將劉連昆、大校邵正忠，因我方「領袖」公開披露情資而遭中共逮捕處決，兩人靈位供奉在軍情局「戴雨農先生紀念館」二樓忠烈堂右側。 軍情局／提供
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戴雨農紀念館蔡總統月前到軍事情報局內的「戴雨農先生紀念館」巡視。 軍情局／提...
戴雨農紀念館蔡總統月前到軍事情報局內的「戴雨農先生紀念館」巡視。 軍情局／提供
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民國51年3月落成的戴雨農紀念館，80年首度整建，105年起重新規畫展廳，興設數...
民國51年3月落成的戴雨農紀念館，80年首度整建，105年起重新規畫展廳，興設數位典藏系統，將軍情史料文物與事蹟結合數位典藏，並設計視覺影音互動系統，今年3月17日竣工。軍情局／提供
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