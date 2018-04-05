反斬首成為顯學？ 憲兵勤練室內戰技

2018-04-05 14:12 聯合報 記者 聯合報 記者 程嘉文 ╱即時報導



為強化首都衛戍能量與城鎮戰力，駐守台北是的憲兵202指揮部從去年底起，增訓「限制空間戰鬥」（CQB，Close Quarters Battle）課程，並在營區內運用「色彈」代替實彈，進行彼此「開火」的演練，以求精熟單兵近戰時槍枝射擊技能及小組攻堅默契，提升城鎮戰與限制空間戰鬥技能。

扁政府時代一度強調的「反斬首」，在政黨輪替、兩岸關係趨於緊張後又成為顯學。蔡政府兩年中，強化中樞衛戍的行動，包括將海軍陸戰隊一個營調駐北投復興崗營區，將憲兵機車排擴編成為攜有刺針防空飛彈與反裝甲火箭的「快速反應連」，這次又加強202指揮部憲兵的CQB近距離作戰訓練。先前國安會主辦政軍兵推，對外發布的影片中，也特別強調總統車隊由總統府出發，前往大直衡山指揮所的沿途維安戒備。

憲兵202指揮部指出，限制空間戰鬥課程是在上級指導下，由各級幹部至憲兵特勤隊習得後，擴訓至基層官兵；課程首先針對單兵實戰射擊訓練，區分「步槍基本快速射擊」、「非慣用手交換射擊」、「槍枝交換射擊」及「掩護物應用射擊」等，射擊訓練均採「二一射擊法」，分別瞄準骨格靶胸部2發、頭部1發，並須依各站規定秒數內完成，目的在有限時間內壓制敵人，增進單兵近戰射擊技能。