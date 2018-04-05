親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
清明連假塞車苦
藍綠各黨拚選戰
賴清德台獨主張
政治
軍事
綜合
合陽天擎

曾上時代雜誌百大人物 台東善心嬤陳樹菊病倒決定退休

對抗少子化 日夫妻返鄉創造年營收6億的奇蹟

陽明山憲兵隊有營舍沒兵力 汙水系統損壞被環保局盯上

2018-04-05 14:01聯合報 記者洪哲政╱即時報導

憲兵指揮部陽明山草山營區。圖／翻攝自Google Earth
憲兵指揮部陽明山草山營區。圖／翻攝自Google Earth
分享
陽明山中山樓交由教育部管理後，憲兵多年前就撤離陽明山，但在中山樓附近興建有陽明山憲兵隊草山營區，但原規劃一個連進駐的營舍，多年來只有4個勤務兵留守，地方見營舍空置，甚至一度想申請「平封戰啟」，希望作為里活動中心，未獲憲兵同意。如今營舍又被環保局盯上，要求規劃一個連兵力的汙水處理系統，憲兵緊急上網招標，變更改採用簡易型汙水設施或接入公有衛生下水道替代。

國軍營區污水處理方式，近期也受到監察院關注，監察院上月提出調查報告並糾正國防部，指該部督導所屬國軍各單位辦理營區污水處理，雖歷經數年改善，但成效有限，營區污水已接入公共污水下水道或自設完善污水設施之比例，僅占國軍營區總數之11.6％，其餘營區僅經化糞池等簡易設施處理，即直接排放至溝渠，且部分營區之污水處理設施不良、維護管理不善、放流水水質不符法令規定；國防部所屬部分營區所在的地方政府，公告該等營區為下水道使用地區、或公共污水下水道已佈設至營區周邊、或營區位於水庫上游等，國防部相關單位未依規定完成接管或改善污水處理設施。

憲兵原在陽明山設有分隊，駐守中山樓，負責衛哨與巡查任務。但中山樓內原屬國防部的青（屯?）幹訓班與中山樓陸續移撥營建署、陽明山國家公園管理處與教育部管理後，憲兵即撤離陽明山，原舊憲兵營舍拆除後，新建憲兵營舍，但平時僅派遣兩名勤務兵管理，並無實際兵力進駐，形同閒置。當地湖山里原有意以「平封戰啟」為由，申請作為里民活動使用，但未獲憲兵同意。

憲兵司令部昨日公告採購標案：「憲兵司令部陽明山憲兵隊辦公及宿舍大樓整建工程環境影響說明書」變更內容對照表委託技術服務，預算金額45萬元。憲兵是否有意重返陽明山，受到關注。

但據了解，憲兵原陽明山憲兵隊草山營區設有汙水處理系統，原規劃住用人數為78人，因草山營區位處於硫磺區，且該設施設置於戶外，長期經硫化物及風雨侵蝕，致使汙水處理設施損壞無法運轉。且目前營區留守人數僅4員，生活汙水量大幅降低，經台北市環保局通知，若依據原環評規劃，須設置原駐用人數80人適用的污水處理設施，但為節省經費且現僅有4人留守，所以提出「環境影響說明書」變更內容，改採用簡易型汙水設施或接入公有衛生下水道替代。憲兵未來無兵力調整規劃。

憲兵陽明山國防部
喝咖啡、領現金，一起歡度「大人」的兒童節

相關新聞

台共政治檔案 啟動解密移轉

2018-04-05 15:31

閱報祕書／戴雨農紀念館

2018-04-05 15:25

軍情局供奉首位陸將台諜

2018-04-05 15:17

反斬首成為顯學？ 憲兵勤練室內戰技

2018-04-05 14:12

陸軍關渡指揮部總兵夫人墓 清明掃墓子孫眾多

2018-04-05 14:11

解讀沱江艦精進規劃 專家說他以逆耳忠言愛海軍

2018-04-05 12:31

新建國家軍事博物館 預算暴增近倍增為32.6億

2018-04-05 08:03

台灣王牌間諜劉連昆邵正忠 軍情聖殿歷史本文曝光

2018-04-05 07:51

國軍女官兵人數 突破2萬大關

2018-04-05 00:02

家庭為先 她卸下「華人首位女艦長」光環

2018-04-05 00:02

美國飛虎隊將軍陳納德遺孀陳香梅逝世 空軍哀悼

2018-04-04 17:12

軍方否認「最好的選擇」拍續集 專家説若有納稅人會哭

2018-04-04 01:14

馬英九拍板基隆軍港遷移 謝立功：怎沒人提

2018-04-03 23:58

總統比讚 基隆軍港開始遷移

2018-04-03 23:50

軍港遷移不邀馬英九 羅智強：民進黨不意外

2018-04-03 22:06

沒邀馬英九來 林右昌：軍港遷移只有口惠是做不到

2018-04-03 21:13

清明連假將開始 空軍C-130奔波疏運外島返鄉旅客

2018-04-03 21:07

防範無人機滋擾 軍方干擾槍首度亮相

2018-04-03 18:37

軍校退學有條件重返校園 立委籲顧品質

2018-04-03 17:31

【長知識】陸航OH-58D為何會演出「落地彈跳」？

2018-04-03 16:29

府前憲兵新勤務服被爆不散熱 主官出面8個字霸氣回應

2018-04-03 12:37

蔡英文主持基隆軍用碼頭遷移動工

2018-04-03 11:40

航空公司無預警停業負責人可關3年 立院三讀

2018-04-03 11:39

蔡英文送基隆的第二個大禮 基隆港軍港遷移上午動土

2018-04-03 11:17

國防部募兵新招 軍校退校生可轉讀軍事大專院校

2018-04-02 23:02

【重磅快評】只准國防部放火 不准阿兵哥點燈？

2018-04-02 18:47

裡面有人嗎？彰化特搜挺進雲門翠堤大樓5樓搜救

2018-02-07 15:53
看更多

熱門文章

史上最塞清明連假！ 竟是交通部兩誘因造成國道紫爆

2018-04-05 10:26

換7種交通工具花10小時回到台東！ 宜花塞爆返鄉路艱辛

2018-04-04 19:41

家庭為先 她卸下「華人首位女艦長」光環

2018-04-05 00:02

「塞車是一種幸福」 交通部官員「幹話」大集合

2018-04-05 10:00

入夜還在塞！ 舊蘇花路燈火通明 半小時車程慘塞6小時

2018-04-04 23:15

綠北市恐落第三？扁批蔡：執政兩年的領袖不應說這種話

2018-04-04 18:02

孫大千：吳音寧放錯位子 對民眾來說是一場災難

2018-04-05 10:36

點名3人 蕭亞譚：被柯P收買的民進黨人，請你離開

2018-04-05 12:33

年前病倒至今未癒 善心阿嬤陳樹菊退休

2018-04-05 14:27

掃墓＋出遊 明車流量5天最多 當心7大地雷路段

2018-04-04 19:52

清明國5南下一早就紫爆 一張表搞懂國道疏運措施

2018-04-05 11:00

清明連假首日塞爆 比春節還恐怖

2018-04-05 01:20

朱立倫、江宜樺、洪秀柱紛登陸 會國台辦主任劉結一

2018-04-04 17:16

美國飛虎隊將軍陳納德遺孀陳香梅逝世 空軍哀悼

2018-04-04 17:12

國軍女官兵人數 突破2萬大關

2018-04-05 00:02

不想連假塞塞塞 那就搭台鐵「隱藏版」百元列車

2018-04-05 11:00

蘇花改塞車建議改道看美景 網諷賀陳旦是晉惠帝

2018-04-05 11:13

洪秀柱會劉結一 洪：兩岸融合大陸要展現包容胸襟

2018-04-04 18:31

那些年 清明節和擁蔣、反蔣的恩怨

2018-04-05 07:21

爆粗口、遞紙條、酸言論理…發言人風格大不同

2018-04-05 10:45

影／當藍營母雞拉抬新人？馬英九：我是公的！

2018-04-04 16:57

台灣王牌間諜劉連昆邵正忠 軍情聖殿歷史本文曝光

2018-04-05 07:51

台獨工作者說 洪孟楷：透露出賴清德3個矛盾

2018-04-05 07:08

拒馬變路霸！ 立院員工打1999不受理 北市府回應了

2018-04-05 12:27

立法院防陳抗 鎮江街後門長高40公分

2018-04-04 22:01

外傳民進黨介入國民黨民調？ 周錫瑋：策略聰明且狡猾

2018-04-05 11:39

公教離婚配偶依比率分退休金 不溯及既往

2018-04-05 13:06

高公局預估 車流今最多

2018-04-05 01:26

走替代路多看風景？ 國民黨轟賀陳旦講風涼話

2018-04-05 13:06

嘉義牛稠埔清明大塞車 掃墓駕駛人：跟祖先練耐心

2018-04-05 10:01

民進黨雙北市長 扁勇哥：不私心或太派系仍大有可為

2018-04-04 20:38

16歲少年獨自赴美找媽媽 海關「不信會按時回台」遣返他

2018-04-05 15:01

許立明代理高雄市長 陳菊：對

2018-04-05 00:23

賀陳旦認證「史上最塞」 評估收假加碼高乘載

2018-04-04 16:03

學儀女王北一女降臨 闖國防部全國高中軍儀競賽

2018-04-05 10:32

解讀沱江艦精進規劃 專家說他以逆耳忠言愛海軍

2018-04-05 12:31

江宜樺、洪秀柱、吳敦義幕僚 登陸會劉結一

2018-04-05 00:02

影／被問「全台最大尾」柯P：放假能不能講輕鬆話題？

2018-04-04 16:31

清明國道塞爆！ 學者提建議「否則神仙都沒辦法」

2018-04-05 11:19

慈湖不對外開放 馬英九低調進入謁陵

2018-04-05 12:22
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top