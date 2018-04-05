陽明山憲兵隊有營舍沒兵力 汙水系統損壞被環保局盯上

2018-04-05 14:01 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



憲兵指揮部陽明山草山營區。圖／翻攝自Google Earth 分享 facebook 自陽明山中山樓交由教育部管理後，憲兵多年前就撤離陽明山，但在中山樓附近興建有陽明山憲兵隊草山營區，但原規劃一個連進駐的營舍，多年來只有4個勤務兵留守，地方見營舍空置，甚至一度想申請「平封戰啟」，希望作為里活動中心，未獲憲兵同意。如今營舍又被環保局盯上，要求規劃一個連兵力的汙水處理系統，憲兵緊急上網招標，變更改採用簡易型汙水設施或接入公有衛生下水道替代。

國軍營區污水處理方式，近期也受到監察院關注，監察院上月提出調查報告並糾正國防部，指該部督導所屬國軍各單位辦理營區污水處理，雖歷經數年改善，但成效有限，營區污水已接入公共污水下水道或自設完善污水設施之比例，僅占國軍營區總數之11.6％，其餘營區僅經化糞池等簡易設施處理，即直接排放至溝渠，且部分營區之污水處理設施不良、維護管理不善、放流水水質不符法令規定；國防部所屬部分營區所在的地方政府，公告該等營區為下水道使用地區、或公共污水下水道已佈設至營區周邊、或營區位於水庫上游等，國防部相關單位未依規定完成接管或改善污水處理設施。

憲兵原在陽明山設有分隊，駐守中山樓，負責衛哨與巡查任務。但中山樓內原屬國防部的青（屯?）幹訓班與中山樓陸續移撥營建署、陽明山國家公園管理處與教育部管理後，憲兵即撤離陽明山，原舊憲兵營舍拆除後，新建憲兵營舍，但平時僅派遣兩名勤務兵管理，並無實際兵力進駐，形同閒置。當地湖山里原有意以「平封戰啟」為由，申請作為里民活動使用，但未獲憲兵同意。

憲兵司令部昨日公告採購標案：「憲兵司令部陽明山憲兵隊辦公及宿舍大樓整建工程環境影響說明書」變更內容對照表委託技術服務，預算金額45萬元。憲兵是否有意重返陽明山，受到關注。

但據了解，憲兵原陽明山憲兵隊草山營區設有汙水處理系統，原規劃住用人數為78人，因草山營區位處於硫磺區，且該設施設置於戶外，長期經硫化物及風雨侵蝕，致使汙水處理設施損壞無法運轉。且目前營區留守人數僅4員，生活汙水量大幅降低，經台北市環保局通知，若依據原環評規劃，須設置原駐用人數80人適用的污水處理設施，但為節省經費且現僅有4人留守，所以提出「環境影響說明書」變更內容，改採用簡易型汙水設施或接入公有衛生下水道替代。憲兵未來無兵力調整規劃。