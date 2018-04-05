解讀沱江艦精進規劃 專家說他以逆耳忠言愛海軍

2018-04-05 12:31 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



海軍沱江艦。記者洪哲政／攝影 分享 facebook 前海軍官校軍事學科部教官呂禮詩經常公開針貶軍事事務，遭到昔日軍中袍澤議論，他不改其志。他上午將一份海軍向立法院說明沱江艦精進規劃報告貼在臉書網頁上，感嘆他當年提出沱江艦浮力不足時，一度遭海軍強力否認，今按精進規劃內容，證實他所言不假。他說，愛海軍有很多種，當啦啦隊是一種，但真正能讓海軍進步的，是逆耳忠言。

呂禮詩說，2014年12月23日沱江艦交艦，他公開投書提出沱江艦「浮力不足」的問題，海軍司令部向國防及外交委員會提出「高效能艦艇原型艦測試驗證結果與後續量產精進規劃」書面報告，以解凍相關預算，直接證明了當初他所言不假。

呂禮詩表示，一是排水量由600噸提升到700噸，如此滿載各式攻船及防空飛彈，才具有足夠的預備浮力；預備浮力不足的問題除了戰損考量外，另外也影響了噴水推進轉向液壓缸的壽限。再者是當年也因排煙管位置過低，導致引入海水致主輔機故障的問題，也在載台修正後獲得解決。

呂禮詩表示，愛海軍有很多種，當啦啦隊是一種，但真正能讓海軍進步的，是逆耳忠言。但他也同時tag：匿蹤能力是另外一個黑洞。