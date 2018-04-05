玉女劍法VS.嵩山鐵劍 學儀軍儀最強誰說了算？

2018-04-05 10:32 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



學生儀隊表演節奏講究槍法輕快，隊型華麗，套路仿若武俠小說中輕快飄忽的玉女劍法；三軍儀隊穩重的槍法與講究整齊的隊型，如同一板一眼卻剛猛有力的嵩山鐵劍。聯合報系資料照 分享 facebook 學生儀隊和軍事儀隊有何不同？本身曾是儀隊隊員並曾從事訓練與評審的施孝瑋表示，學生儀隊和三軍儀隊套路延伸的軍事儀隊，是截然不同的兩種表演脈絡，軍儀槍法簡單、穩重，側重由單兵持槍基本教練中的變化，學生儀隊的槍法強調輕巧、頓點清楚、輕、快、飄逸又精準，隊形變化快且華麗。他說，去年國防部辦的全國高中儀隊競賽，北一、景美這些外界公認的儀隊前段班學校未參賽，裁判公信力是原因之一。

學生儀隊表演節奏講究槍法輕快，隊型華麗，套路仿若武俠小說中輕快飄忽的玉女劍法；三軍儀隊穩重的槍法與講究整齊的隊型，如同一板一眼卻剛猛有力的嵩山鐵劍。施孝瑋說，學生儀隊和三軍儀隊延伸出的軍儀，是兩種截然不同的表演脈絡。三軍儀隊由於表演槍為M1步槍，重達5公斤左右，因此槍法簡單，穩重，並且側重由單兵持槍基本教練中的變化；但學生儀隊的槍是木槍模型，因此重量僅為軍儀表演槍的1/3左右，且長度男女有別，因此可以配合女生的體力做出高拋槍2、3轉，或是後拋槍這類軍儀根本作不出的動作。

施孝瑋表示，儀隊的好壞看槍法、隊型變換和與樂隊搭配默契，三者缺一不可。好的隊型變換除了能展現槍法的基本功、讓觀眾讚嘆學生的成果外，更是一個儀隊表演時能否展現特色、訓練是否到位和能否與樂隊旗隊配合精準無瑕的重要部分。

施孝瑋進一步說，學生儀隊的槍法強調輕巧、頓點清楚、頗為輕、快、飄逸又精準，隊形變化快且華麗，是軍儀和學儀不同之處。過去北一女儀隊楊先鐸教練曾提點他們：如果把學生儀隊教成三軍儀隊那樣，很簡單，但卻是失敗的。

國防部去年舉辦第1屆全國高中儀隊競賽，北一、景美這些公認的儀隊前段班學校均未參賽，據施孝瑋的了解，是因國防部去年辦比賽的時間並未和學校協商，未考量學生學年交接等因素；再則裁判的公信力，找了不是真懂學生儀隊的三軍儀隊軍官，以及業外人事擔任裁判，被質疑看不出彼此實力的真正差距，反而就一些不是真正重點的部分來評分，其實並不公平，所以乾脆也不來了。

施孝瑋說，據他向北一女儀隊進行了解，去年北一女未參賽，就是因為學年交接與出國行程未能配合，但今年北一女特別延後既定的出國行程，並取得家長會同意，在儀隊學生有高度參賽意願下，特別調整了一個專為國防部賽事的隊型，屆時將自行由北一女樂隊伴奏參賽。