學儀女王北一女降臨 闖國防部全國高中軍儀競賽

2018-04-05 10:32 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



北部儀隊名校北一女中今年參加國防部與教育部合辦的「2018 『儀』起爭霸」第2屆全國高中儀隊競賽，下月北區初賽就將遭遇國防部認定的「全國最強」新興高中。聯合報系資料照 分享 facebook 國防部去年舉行第1屆全國高中儀隊競賽，由桃園新興高中奪冠。但這項賽事因「學儀」與「軍儀」套路爭議與裁判公信力問題，當時台北市北一女中、景美女中等外界公認的儀隊「前段班」學校均未參賽，引發擁護者在社群網路上各自攻防。軍方透露，國防部今年就技巧、表演與造型創意等項目調整評分比例，儀隊名校北一女中今年確定參賽，下月北區初賽就將遭遇國防部認定的「全國最強」新興高中。

國防部與教育部合辦的「2018 『儀』起爭霸」第2屆全國高中儀隊競賽，下月陸續在北中南區展開初賽，分由陸軍、空軍與海軍司令部主辦。北部於4月14日在桃園市藝文廣場；中部於4月28日在台中市圓滿劇場舉行；南部於4月21日在高雄市文化中心舉行。決賽：7月7日在臺北市兩廳院廣場舉行。今年全國百餘所有儀隊社團的高中，共有50所學校報名參賽。

擁有正統三軍儀隊的國防部，去年領銜與教育部合作，首度舉辦全國性的高中職校儀隊競賽，由三軍儀隊派遣資深軍士官擔任評審計分，但北部傳統儀隊名校，包括北一女、景美女高等儀隊名校，卻均未報名參賽，形同杯葛了這項國內首度須評分較勁的全國性高中儀隊賽事。全國最強高中儀隊誰說了算？國防部以「軍儀」評分角度開宗立派為全國「最強高中儀隊」定義，在網路社群引發攻防，認為國防部評分不盡客觀，無權為學儀定義「最強」。

國防部去年舉辦的賽事，參賽隊伍多以「軍儀」為主，槍法套路與隊型多仿國防部三軍儀隊，進入決賽的各校仿若「小三軍儀隊」，且無樂隊編制，賽事進行時是自選音樂以擴音器播放搭配表演。而去年奪冠的新興高中，槍法與三軍儀隊套路相似程度奇高。