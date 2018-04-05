新建國家軍事博物館 預算暴增近倍增為32.6億

2018-04-05 08:03 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪 ╱即時報導



國防部新建國家軍事博物館，工程預算由原先17.6億元暴增為32.6億元，立法院預算中心要求國防部檢討計畫妥適。

為打造現代化國防文物展覽空間，國防部原規畫在台北市大直興建國軍歷史文物館，初估投入17.6億元工程經費，興建文物館主館與別館各一棟，樓地板面積約3萬1825平方公尺。

因國軍歷史文物館建物造價單位成本過高，設計使用樓地板面積僅達法定容積29%，過度低度利用，在行政院要求下，國防部將計畫改為國家軍事博物館。

國防部國家軍事博物館將建成10層樓高，總面積達達5萬5800平方公尺建築，展示自明末迄今如台灣先民抵禦外侮、國父與建國先烈奔走革命、國軍保家衛國戰史等軍事文物史料，發揮博物館教育與文化功能，預計民國112年啟用。

立法院預算中心調查發現，國家軍事博物館樓地板面積增加2萬3975平方公尺，增幅約75.33%，但興建經費也增加15.4億餘元，增幅高達85.48%，造成國軍營舍及設施改建基金沉重財政負擔。

立院預算中心指出，立院審議106年度營改基金預算案時曾決議，國家軍事博物館計畫未就選擇方案與成本效益進行分析，第二期開發內容迄今付之闕如，與行政院整體規畫，分期開發政策不符，應重新檢視整體計畫內容。

國防部表示，已請故宮博物院等歷任館長與專家學者舉行研討會議，針對友善平權、無障礙空間、親子教育、國際接軌等面向提出建議，目前軟硬體設計仍依行政院核定內容執行，無修正計畫。

預算中心質疑，國家軍事博物館新建計畫中，公共藝術品設置與土木、水電附屬設施，總樓地板面積6.9萬平方公尺，整體空間使用合理仍有疑義，要求國防部再審慎通盤檢視，修正國家軍事博物館整體計畫。