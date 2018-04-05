親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
清明連假塞車苦
藍綠各黨拚選戰
賴清德台獨主張
政治
軍事
綜合
合陽天擎

跨越海峽橫行全球 台灣詐團怎麼騙大陸人

石虎保育燒熱情？公務員「細火慢燉」建立信任

新建國家軍事博物館 預算暴增近倍增為32.6億

2018-04-05 08:03聯合報 記者周志豪╱即時報導

國防部新建國家軍事博物館，工程預算由原先17.6億元暴增為32.6億元，立法院預算中心要求國防部檢討計畫妥適。

為打造現代化國防文物展覽空間，國防部原規畫在台北市大直興建國軍歷史文物館，初估投入17.6億元工程經費，興建文物館主館與別館各一棟，樓地板面積約3萬1825平方公尺。

因國軍歷史文物館建物造價單位成本過高，設計使用樓地板面積僅達法定容積29%，過度低度利用，在行政院要求下，國防部將計畫改為國家軍事博物館。

國防部國家軍事博物館將建成10層樓高，總面積達達5萬5800平方公尺建築，展示自明末迄今如台灣先民抵禦外侮、國父與建國先烈奔走革命、國軍保家衛國戰史等軍事文物史料，發揮博物館教育與文化功能，預計民國112年啟用。

立法院預算中心調查發現，國家軍事博物館樓地板面積增加2萬3975平方公尺，增幅約75.33%，但興建經費也增加15.4億餘元，增幅高達85.48%，造成國軍營舍及設施改建基金沉重財政負擔。

立院預算中心指出，立院審議106年度營改基金預算案時曾決議，國家軍事博物館計畫未就選擇方案與成本效益進行分析，第二期開發內容迄今付之闕如，與行政院整體規畫，分期開發政策不符，應重新檢視整體計畫內容。

國防部表示，已請故宮博物院等歷任館長與專家學者舉行研討會議，針對友善平權、無障礙空間、親子教育、國際接軌等面向提出建議，目前軟硬體設計仍依行政院核定內容執行，無修正計畫。

預算中心質疑，國家軍事博物館新建計畫中，公共藝術品設置與土木、水電附屬設施，總樓地板面積6.9萬平方公尺，整體空間使用合理仍有疑義，要求國防部再審慎通盤檢視，修正國家軍事博物館整體計畫。

博物館國防部國軍
喝咖啡、領現金，一起歡度「大人」的兒童節

相關新聞

國軍女官兵人數 突破2萬大關

2018-04-05 00:02

家庭為先 她卸下「華人首位女艦長」光環

2018-04-05 00:02

美國飛虎隊將軍陳納德遺孀陳香梅逝世 空軍哀悼

2018-04-04 17:12

軍方否認「最好的選擇」拍續集 專家説若有納稅人會哭

2018-04-04 01:14

馬英九拍板基隆軍港遷移 謝立功：怎沒人提

2018-04-03 23:58

總統比讚 基隆軍港開始遷移

2018-04-03 23:50

軍港遷移不邀馬英九 羅智強：民進黨不意外

2018-04-03 22:06

沒邀馬英九來 林右昌：軍港遷移只有口惠是做不到

2018-04-03 21:13

清明連假將開始 空軍C-130奔波疏運外島返鄉旅客

2018-04-03 21:07

防範無人機滋擾 軍方干擾槍首度亮相

2018-04-03 18:37

軍校退學有條件重返校園 立委籲顧品質

2018-04-03 17:31

【長知識】陸航OH-58D為何會演出「落地彈跳」？

2018-04-03 16:29

府前憲兵新勤務服被爆不散熱 主官出面8個字霸氣回應

2018-04-03 12:37

蔡英文主持基隆軍用碼頭遷移動工

2018-04-03 11:40

航空公司無預警停業負責人可關3年 立院三讀

2018-04-03 11:39

蔡英文送基隆的第二個大禮 基隆港軍港遷移上午動土

2018-04-03 11:17

國防部募兵新招 軍校退校生可轉讀軍事大專院校

2018-04-02 23:02

【重磅快評】只准國防部放火 不准阿兵哥點燈？

2018-04-02 18:47

國防部新任通信電子資訊參謀次長劉峯瑜布達履新

2018-04-02 15:25

花招過頭了！國防部令 招募嚴禁上街宣傳或網路扮輕佻

2018-04-02 13:22

總統府增兵火力準備鎮壓陳抗？憲兵急否認

2018-04-02 12:11

中國博鰲海域禁航 國防部：持續掌握動態

2018-04-02 11:50

裡面有人嗎？彰化特搜挺進雲門翠堤大樓5樓搜救

2018-02-07 15:53
看更多

熱門文章

金介壽批侯友宜沒拿國旗沒資格選 孫大千：最佳助選員

2018-04-04 10:14

綠北市恐落第三？扁批蔡：執政兩年的領袖不應說這種話

2018-04-04 18:02

換7種交通工具花10小時回到台東！ 宜花塞爆返鄉路艱辛

2018-04-04 19:41

影／國小生問有無女友 馬英九傻眼：怎問這種問題

2018-04-04 12:32

影／國五塞成停車場 賀陳旦視察也成苦主

2018-04-04 15:06

入夜還在塞！ 舊蘇花路燈火通明 半小時車程慘塞6小時

2018-04-04 23:15

賴揆說自己是台獨工作者 馬英九：大家都知道

2018-04-04 11:34

家庭為先 她卸下「華人首位女艦長」光環

2018-04-05 00:02

掃墓＋出遊 明車流量5天最多 當心7大地雷路段

2018-04-04 19:52

朱立倫、江宜樺、洪秀柱紛登陸 會國台辦主任劉結一

2018-04-04 17:16

黃智賢：賴清德喊台獨 盤算2020年直接選總統

2018-04-04 10:22

美國飛虎隊將軍陳納德遺孀陳香梅逝世 空軍哀悼

2018-04-04 17:12

跨越藍綠兄妹檔 黃偉哲、黃智賢飯桌不談政治

2018-04-04 09:26

清明連假首日塞爆 比春節還恐怖

2018-04-05 01:20

參拜蘆洲湧蓮寺 朱立倫、侯友宜和吳秉叡「王不見王」

2018-04-04 14:18

洪秀柱會劉結一 洪：兩岸融合大陸要展現包容胸襟

2018-04-04 18:31

游梓翔：何不成立台獨部 賴清德轉任當部長

2018-04-04 10:51

立院表姊弟檔 何欣純曾援助林昶佐圓Rocker夢

2018-04-04 09:47

影／當藍營母雞拉抬新人？馬英九：我是公的！

2018-04-04 16:57

國軍女官兵人數 突破2萬大關

2018-04-05 00:02

黃國昌再批黃煌雄放水 讓黃世銘月領18萬退休金

2018-04-04 13:59

清明國5南下一早就紫爆 一張表搞懂國道疏運措施

2018-04-05 07:23

新北市長初選民調第二天 周錫瑋：充滿信心往前衝

2018-04-04 11:11

分流破功！ 蘇澳到國5回堵7公里

2018-04-04 13:38

立法院防陳抗 鎮江街後門長高40公分

2018-04-04 22:01

那些年 清明節和擁蔣、反蔣的恩怨

2018-04-05 07:21

民進黨雙北市長 扁勇哥：不私心或太派系仍大有可為

2018-04-04 20:38

台灣王牌間諜劉連昆邵正忠 軍情聖殿歷史本文曝光

2018-04-05 07:51

高公局預估 車流今最多

2018-04-05 01:26

台灣政壇最大尾？ 柯文哲苦笑：做自己最簡單

2018-04-04 11:47

台獨工作者說 洪孟楷：透露出賴清德3個矛盾

2018-04-05 07:08

國民黨8縣市長待提名 5月可望完成布局

2018-04-04 10:00

分流破功！ 國5往花蓮車潮再度塞爆宜蘭蘇澳

2018-04-04 09:52

醒醒啊！蘇花改已經很塞了 還有車發呆路中央15秒

2018-04-04 14:32

影／被問「全台最大尾」柯P：放假能不能講輕鬆話題？

2018-04-04 16:31

輔選「母雞帶小雞」？馬英九：我是公的

2018-04-04 11:11

江宜樺、洪秀柱、吳敦義幕僚 登陸會劉結一

2018-04-05 00:02

【世代共好】抽菸、麻將、搖滾樂 管中閔也曾「魯蛇」

2018-04-04 12:34

許立明代理高雄市長 陳菊：對

2018-04-05 00:23

吳明益國籍 曼布克獎更正為台灣

2018-04-04 18:10
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top