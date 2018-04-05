台灣王牌間諜劉連昆邵正忠 軍情聖殿歷史本文曝光

2018-04-05 07:51 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



國防部軍事情報局重新整建陽明山腳下軍情重地內的「戴雨農先生紀念館」，館內2樓的「忠烈堂」除供奉軍情工作創辦人戴笠外，還有為國犧牲的情報人員靈位。在台海飛彈危機中，供輸我中共飛彈屬於「啞巴彈」情報，卻因我方公開披露而遭中共逮捕處決的中共少將劉連昆、大校邵正忠，靈位也供奉於此。兩人「事蹟」被數位化保存，在館內可供查閱。兩人為台灣工作遭槍決後，中華民國官方記載兩人為我工作與評價的「歷史本文」首度曝光。

兩岸情報戰始終不曾停歇，我方成功策反劉連昆與邵正宗，視劉連昆是軍情局吸收最高層級的共軍幹部，中共建國以來首位將官「台諜」；中共國安單位則以美色與脅迫方式，吸收我前陸軍司令部通資處少將處長羅賢哲，羅2011年被破獲後，共軍也聲稱是「共諜案層級最高的軍方將領」，兩岸相互較勁明顯。雖然近年我方兩岸情報改以訊號情蒐為大宗，藉由海外監聽站截收、監聽通聯，但我方仍然有人員深入敵境從事人員情報，鼓勵「往裡鑽、往上爬」，積極從事敵後佈建。

「戴雨農先生紀念館」是軍情局工作精神重地，被視為軍情聖殿，曾在民國80年首度整建，但建物逐年老舊、滲漏嚴重，且陳展空間不敷使用，軍情局自民國105年起再度著手修繕及防水工程，重新規畫展廳，並新設數位典藏系統，今年3月17日竣工。館內二樓的「忠烈堂」，供奉為國犧牲的情報人員靈位，目前供奉75座在國內、外殉職情報人員的靈位，並收錄4903位先烈事蹟與革命先烈紀念冊。情報局人員凡外派或是出任務前，必定到忠烈堂祭拜，祈求先烈們保佑。

劉連昆是軍情局有史以來策反吸收最高層級的共軍幹部，目前與邵正中都有靈位供奉在忠烈堂，但目前沒有兩人的照片或畫像，有軍情人員建議，應比照館內其他殉職人員，將劉連昆畫像作出來，與其他殉職烈士同列，軍情局正在研究。

軍情局吸收劉連昆與邵正中，成為軍情局來台後策反共軍的重要指標，列為情報工作歷史一環，兩人為我方工作的「事蹟」，在館內有完整記載，透過數位系統查閱，可清楚顯示：

「劉連昆，黑龍江省齊齊哈爾濱市人，生於民國22年1月20日，共軍總後勤部軍械部少將部長，民國81年任本局高層成功部署內線蒐情管道，蒐報中共中央軍委、四大總部機密文件，能針對特殊情蒐需求，及時反映中共內部重大動態，工作期間曾獲頒通用獎章一枚、軍種獎章兩座。民國84年1月退伍離職，民國88年7月13日遭中共逮捕，同年8年15日遭處決，享年66」。

「邵正忠，遼寧省遼中縣人，生於民國25年7月，共軍總後勤部大校處長，民國79年經本局人員策動返區，潛伏為我工作，能針對特殊情蒐需求，及時反映中共內部重大動態，邵員嗣於81年屆齡退休，民國88年7月13日遭中共逮捕，同年8月15日遭處決，享年63」。

館內記載，軍情局76到81年間重要工作指標，就是成功策動劉連昆、邵正忠，「成為本局重要內線，打入中共決策核心，掌握中共因應我總統大選之政軍動態情訊，台海飛彈危機第一時間，偵獲導彈發射內情」。前軍情局少將黃其梅也在館內播映的影象隱晦地表示，從事兩岸情報作戰，必須透過「越界交通」，在台、港、陸三地活動，由特勤專員交付任務，指的就是劉、邵兩人專案。