家庭為先 她卸下「華人首位女艦長」光環

2018-04-05 00:02 聯合報 記者 聯合報 記者 程嘉文 ／台北報導



「錦江」號巡邏艦前艦長謝艾潔。 圖／國防部提供 分享 facebook

民國八十七年十一月，三軍官校第一屆女生畢業，成為新科軍官。當年六所軍校（三軍官校、政戰、中正理工、國防管理）的前三名畢業生，十八人中有九位是女性。尤其陸官與政戰的前三名，都被女生包辦，女軍官初出茅廬，就展現不凡聲勢。

然而，廿年下來，當初以優異成績畢業的女生，軍旅表現卻沒有相對應的亮眼，甚至大部分人已經選擇退伍或轉任軍訓教官，留營比率遠不如當初成績落後一大截的男生。生理與社會角色的限制，使得女性在軍中的發展，比男生吃虧。

如何兼顧工作與家庭，一直都是職業婦女的困擾，對於女性軍人來說，問題往往更嚴重。

謝艾潔從海官畢業後，被任命為「錦江」號巡邏艦長，成為同學中第二位艦長，更號稱「華人第一位女艦長」，不只媒體報導，彰化伸港老家鄉親更放鞭炮慶祝。五年後，謝艾潔卻因為家庭因素，轉考軍訓教官，放棄了繼續晉升的機會。

海軍將領透露，謝艾潔奉派擔任艦長時，女兒只有九個月大，由於艦艇不定期出海、停靠全台各港口，連哺乳都成大問題；儘管先生可以理解，但最後仍選擇回到家庭。對她選擇不再發展，長官雖感可惜，卻可理解。

由於軍中陽盛陰衰，加上工時長等特色，使得女性軍人的另一半，來自「近水樓台」軍中同袍的比率，通常在一半以上，部分年班還出現過，所有女生都嫁給軍人。每次國軍舉辦集團結婚，新郎幾乎清一色都是軍常服，穿著西裝的「老百姓」少之又少。

因此，如果夫妻兩人都是軍人，有了小孩後，往往雙方協調，一個人繼續在部隊力爭上游，另一人轉考教官，或爭取調往相對輕鬆的辦公室單位，如此一來當然也就失去晉升的機會。受到社會觀念的制約，多半是妻子扮演「犧牲成全」的一方。