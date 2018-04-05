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國軍女官兵人數 突破2萬大關

2018-04-05 00:02聯合報 記者程嘉文／台北報導

國軍女性總數在今年初突破兩萬人大關，但據過去經驗，女生留營比率遠不如男生。圖為陸...
國軍女性總數在今年初突破兩萬人大關，但據過去經驗，女生留營比率遠不如男生。圖為陸軍特戰女兵參加演習。 圖／聯合報系資料照片
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隨著性別平等意識提高，以及兵制轉型志願化後缺員孔急，愈來愈多女性官兵加入國軍行列。國防部統計，國軍女性總數在今年初突破兩萬人大關，占全體志願役人員比率將近百分之十四；而且，在戰鬥部隊服務的女性官兵，占全體女性的百分之十五。

國防部表示，先前對女性設定的比率是百分之十二至十五，未來是否上修，還要評估，但「立委多半希望不要設上限」。官員指出，美軍前年的女性比率為百分之十五點六。

去年九月底，國防部曾對立院外交國防委員會提交「女性軍職人員升遷及職務派任」報告，當時女性官兵總數一萬九千餘人，比率百分之十三點六。其中軍官為百分之十一點二、士官百分之十四點五、士兵百分之十四點二。國防部長嚴德發日前到立院業務報告，證實女性官兵已於今年初突破兩萬大關。

早期國軍的女性僅限於護理、政戰等領域，民國八十年才開設女性專業軍官及士官班。初期女性軍士官多半仍在後勤兵科，例如行政、財務等，主要用以取代文職雇員。八十三年起，為培育長役期的中高階指揮幹部，三軍官校開始招收女學生，八十七年第一屆畢業。

原本女性軍人僅限幹部（軍、士官），隨著轉型募兵，九十五年起開始招收志願役女性士兵；第一梯原只打算招一百人，結果報名者眾，最後收了六百多人。當年底，國軍共有六千九百多位女性官兵，十二年後數量已將近三倍。

早期女軍人多半限於「辦公室單位」任職，近年愈來愈多職缺開放給女性。例如，陸官畢業的女生，原本在戰鬥兵種（步兵、砲兵、裝甲）中只能選砲兵，否則就要選化學、通信、工兵等支援兵種；如今各兵種都已開放，連戰車乘員都已出現女性。以往女性飛官多限於駕駛運輸機、直升機，近年起也開始加入戰機單位。

官員指出，目前限制女性服務的單位，主要都是考慮硬體環境問題。如海軍潛艦或部分老舊艦艇，船上空間實在太狹窄擁擠，無法隔出女性專屬寢室等設施，因此無法派遣。

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