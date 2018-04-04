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軍方否認「最好的選擇」拍續集 專家説若有納稅人會哭

2018-04-04 01:14聯合報 記者洪哲政╱即時報導

「鏡周刋」報導，去年爭議不斷的國軍形象片「最好的選擇」被稱是台版「太陽的後裔」，據悉國防部有意再拍二部曲。有專家說，按此劇第一部收視率還要拍續集，納稅的老百姓應該很想哭！

但對媒體報導內容，國防部昨天表示「毫無所悉」，強調此劇沒有拍續集規劃。

周刊報導，「最好的選擇」收視率相差甚遠，而且女主角袁艾菲從開拍到播出都和劇組紛爭不斷。據悉軍中原有人屬意袁艾菲繼續出任二部曲女主角，但因她之前惹出太多是非而被推翻。

前海軍官校軍事學科部教官呂禮詩透過臉書評論周刊報導表示：什麼！「最好的選擇」要拍續集？連維基百科都不忍心表列每一集的收視率，只列出了第1、2集0.2及最後一集收視率0.12的收視率；這種收視率還要拍續集，納稅的老百姓應該很想哭！

他説，原來「果（國）房部」嚴禁街頭擺攤與輕佻文宣募兵的替代方案是又要撒大錢、拍自己人都不一定捧場的「嘔像劇」；但梁導（梁修身）說他老早退出劇組、女一又被嫌天兵，這次不知道要送哪位導演、哪位編劇、哪些男女主角上戰場。

他TAG說：你們的大鵬說要演兩集搞不好是要演兩季、播末日孤艦可能效果還比較好。

由國防部出資、靖天集團拍攝的形象連續劇「最好的選擇」已於去年10月底播畢。

全劇製作費1280萬元，共拍攝16集。

國防部電視劇「最好的選擇」主要演員安唯稜（右三起）、袁艾菲、陳禕倫、高山峰。記者...
國防部電視劇「最好的選擇」主要演員安唯稜（右三起）、袁艾菲、陳禕倫、高山峰。記者許正宏／攝影
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