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清明連假將開始 空軍C-130奔波疏運外島返鄉旅客

2018-04-03 21:07聯合報 記者洪哲政╱即時報導

清明連假明起一連5天，今天空軍派出6架次C-130運輸機，在松山機場協助金門旅客返鄕。

空軍司令部今天表示，配合國防部「支援外離島軍民運輸規劃」，於清明連續假期前夕，派遣C-130型機6架次執行金門至松山間疏運任務，共計載運420人次，協助外島地區官兵及民眾在最短時間順利返鄉歡度假期。

清明連假明起一連5天，今天空軍派出6架次C-130運輸機，在松山機場協助準備外島...
清明連假明起一連5天，今天空軍派出6架次C-130運輸機，在松山機場協助準備外島金門的旅客返鄕。空軍司令部提供
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清明連假明起一連5天，今天空軍派出6架次C-130運輸機，在松山機場協助準備外島...
清明連假明起一連5天，今天空軍派出6架次C-130運輸機，在松山機場協助準備外島金門的旅客返鄕。空軍司令部提供
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空軍金門松山機場
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