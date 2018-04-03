軍校退學有條件重返校園 立委籲顧品質

2018-04-03 17:31 中央社 台北3日電



國防部軍事發言人陳中吉。圖／國防部提供 分享 facebook 國防部與教育部上月新增規定，讓因學業不及格而遭退學的軍校大學生，也能申請就讀軍事二專班。立法委員認為，此舉對推動募兵制有一定幫助，但籲勿為達數量而不篩選人員品質。

據行政院公報，國防部與教育部3月31日新增相關規定，原本就讀陸、海、空及政戰等軍校大學一、二年級學業成績不及格的退學學生，除二年制技術系及現役軍職退學學生外，得改申請就讀專科學校。

但也新增規定，曾犯內亂、外患罪或刑法賭博罪章、貪污治罪條例、性侵害犯罪相關與違反毒品危害防制條例規定，經有罪判決確定，或受觀察、勒戒、強制戒治裁定、行政裁罰等相關規定者，列為不得入學的限制條件。

國防部發言人陳中吉告訴中央社記者，希望藉由此舉，讓有志想要從軍的學員，若在軍事大學因學科不及格遭退學，能透過招生、考試過程，就讀軍事二專班。

民進黨籍立委蔡適應受訪認為，此舉立意良善，對於推動募兵制也有所幫助，但提醒國防部對人員基本的篩選還是要有，不能為達數量放棄品質。

國民黨籍立委馬文君則表示，不管是武器系統或是軍隊管理已日趨科技化，自然會選擇更優異的人員操作，若讓退學生也能就讀二專體系，在相關訓練上恐怕無法控管，更容易導致操作錯誤，變相在告訴大家「不念書也沒關係」的觀念，呼籲國防部加強控管學生素質。