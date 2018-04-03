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【長知識】陸航OH-58D為何會演出「落地彈跳」？

2018-04-03 16:29聯合報 記者程嘉文╱即時報導

位於台南歸仁的陸軍飛行訓練指揮部，一架編號638的 OH-58D「奇歐瓦」( Kiowa )戰搜直升機上月15日在進行飛行訓練時，發生疑似因學員對高度判斷失誤，造成直升機重落地。事故當時影片被人提供給媒體，消息曝光後，當天的學員與教官都被處以停飛。

從影片中可以看到，638號機以機首朝下的角度，快速接近地面，觸及地面後又「彈跳」回空中，畫面乍看之下十分觸目驚心，並導致機身起落滑橇前端等處損毀。

對此軍方官員表示，當天的飛行訓練科目是緊急狀況處置，正在進行的是難度很高的「無動力自動旋轉」（autorotation）。這項科目的想定是直升機在空中失去動力，如何能夠平安迫降地面。

直升機的升力來自機身上方的旋翼（rotor，與定翼機的螺旋槳propeller不同）向下吹氣。一旦失去動力，若仍有前進速度，旋翼可以如同風車般被空氣帶動，此時仍可產生一定升力。雖然不足以維持在空中飛行，但至少可以減緩下降墜勢。

因此如果直升機失去動力，在飛機迫降過程中，飛行員必須維持機頭一定俯角，保持足夠的風速吹動旋翼，以繼續產生升力。直到接近地面時，飛行員突然將機身姿態改平，加大旋翼的螺距（pitch，旋翼葉面傾斜的角度），讓旋翼瞬間產生更大的升力，用以抵銷下降的動能，使得直升機以較低的下降率降落地面。

不過加大螺距的動作，雖然提高升力，同時也使旋翼的阻力大增，立刻會把旋翼的轉速給消耗掉；在幾秒鐘的「急煞車」之後，接下來升力就會近乎消失，墜勢會變得更快。

因此，自旋迫降是靠先前快速下降借來的能量，在最後一刻轉為升力，讓直升機能夠安全觸地。不過所謂「安全」，仍比正常降落要重得多，但至少飛機沒有墜毀，人員還能生還。

所以自旋迫降的成功關鍵，是飛行員的動作時機點。如果太晚才加大螺距改平，直升機就會以高速撞在地面；如果太早就急著改平，等到升力耗盡都還沒觸地，接下來旋翼已經缺乏速度去產生升力，機身又會加速重摔。在進行科目之前，必須先在模擬機上演練，然而實作時的速度、高度與臨場身心緊張反應，還是模擬機無法完全提供。

以此次638號機的事故而言，顯然在改平時機掌握上不夠理想，導致過重觸地。不過儘管未能充分控制下降率，但是觸地時機身已經改平，否則若是主旋翼前端先打中地面，可能導致機毀人亡的嚴重結果。

OH-58D直升機。資料照，記者程嘉文／攝影
OH-58D直升機。資料照，記者程嘉文／攝影
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直升機正常飛行（上）與自旋迫降（下）時的氣流。圖／美國聯邦航空署，引自維基共享資...
直升機正常飛行（上）與自旋迫降（下）時的氣流。圖／美國聯邦航空署，引自維基共享資源
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