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府前憲兵新勤務服被爆不散熱 主官出面8個字霸氣回應

2018-04-03 12:37聯合報 記者洪哲政╱即時報導

駐守總統府的憲兵202指揮部所屬第一線執勤官兵，近日換穿新式勤務服，並加掛腿掛式的90手槍槍套與戰術背心等，有官兵上網抱怨新裝不散熱，夏季將至，「要看到我們有人昏倒送醫熱到中暑你們才甘願？」推文一出，一位李姓主官出面，以「榮譽府前、勤務萬全」8字回應，強調保家衛國的任務，不容許退任何一步。

有官兵昨在「靠北長官」臉書粉絲頁上抱怨，請問又是哪個長官腦子有洞叫我們穿新式勤便，又要加穿防彈背心跟戰術背心？

官兵質疑，請問府前很冷嗎？接下來就夏天了，開始換新式勤便的時候這套衣服夠不散熱了，長官問我們還要說很散熱不會熱，現在還要加穿那些沒用的東西？不能防彈，請問穿那幹嘛？

很熱真的很熱，只會要我們加強防中暑的機制，你要不要來站兩小時看看給太陽曬就知道我們到底多熱了？然後又要我們穿一大堆配件有問題嗎？就是要看到我們有人昏倒送醫熱到中暑你們才甘願？

貼文一出，有自稱「府前連連長」的李姓網友出面向抱怨官兵喊話說，他所敘述的問題，憲兵早已研擬好機制及防熱措施，同仁們在執勤時所遇到的狀況，也持續改進中，上級也很關懷我們。大家身為府前的一份子，「榮譽府前、勤務萬全」這8個字常駐我們心中，保家衛國的任務，也不容許退任何一步的，雖然四季冷暖我們不能控制，但是各項裝備如同防彈背心般，雖有一定的重量，但都是安全最好的保障，也不會澆熄我們那忠貞愛國的心。

駐守總統府的憲兵202指揮部所屬第一線執勤官兵，近日換穿新式勤務服，並加掛腿掛式...
駐守總統府的憲兵202指揮部所屬第一線執勤官兵，近日換穿新式勤務服，並加掛腿掛式的90手槍槍套，增加快速反應的能量。圖/軍聞社
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駐守總統府的憲兵202指揮部所屬第一線執勤官兵，近日換穿新式勤務服，並加掛腿掛式...
駐守總統府的憲兵202指揮部所屬第一線執勤官兵，近日換穿新式勤務服，並加掛腿掛式的90手槍槍套與戰術背心等，有官兵上網抱怨新裝不散熱，夏季將至，「要看到我們有人昏倒送醫熱到中暑你們才甘願？」疑似主官出面，以「榮譽府前、勤務萬全」八字回應，強調保家衛國的任務，不容許退任何一步。翻攝靠北長官網頁
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