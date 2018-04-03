航空公司無預警停業負責人可關3年 立院三讀

2018-04-03 11:39 聯合報 記者 聯合報 記者 林麒瑋 ╱即時報導



復興航空前年無預警停飛，造成眾多旅客權益受損。此外，日漸盛行的無人機和空拍機之前因無法可管遭人詬病。立法院交通委員會去年初審通過「民用航空法部分條文修正草案」，今日在院會三讀通過，未來航空公司停業前2個月須向交通部民航局申請並提計畫，未依規定且情節重大，處負責人3年以下有期徒刑。無人機則是規定一定重量或具一定功能的無人機需向政府機關登記，若操作違反相關規定，最重可罰新台幣150萬元罰鍰。

未來航空公司停業，依條文規定，須提前2個月向民航局申報停飛計畫，違者可處公司負責人新台幣60萬元以上1200萬元以下罰鍰；故意不申報或不依計畫執行，致他人或公眾損害且情節重大，可處公司負責人2000萬元以上2億元以下罰金或3年以下有期徒刑。

有鑑於民航公司經營與管理需更多政府介入，條文規定，在民航公司董事會增加公益性質獨立董事，未來20億元資本額以上的民航公司，強制設獨立董事1人，人選須送交通部備查。

無人機管理部分，未來無論是人工智慧或遙控無人機皆須納管，重量250公克以上或由民航局認定具有一定功能者，須向民航局及地方政府登記，且應設射頻識別功能，以供民航局規範、識別，必要時得請警察機關協助取締。

條文規定，民眾持有250公克以上的無人機，包含政府機關、學校或法人所有的無人機，皆應辦理註冊，且一定重量或具備特定功能的無人機操作者，須通過測試以取得民航局發給的操作許可。未來政府將建置App，公告地方政府及民航局規範的無人機可飛行區域，也公告應註冊的無人機規格、無人機操作者許可。