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國防部募兵新招 軍校退校生可轉讀軍事大專院校

2018-04-02 23:02聯合報 記者許家瑜╱即時報導

國防部推動募兵又再出新招，上個月底與教育部修正公布「軍事學校學生研究生學籍規則」，原本在陸、海、空、政戰等軍校大學教育，因「學業成績不佳」而遭退學的一、二年級學生，可改申請軍事相關大專院校繼續就讀。國防部強調，此舉是節省軍事教育資源支出，並鼓勵學生認真學習、兼顧警惕效果，也降低人力缺口問題。

不過此舉引發立委質疑，不能為了撐募兵的數字，就一直下修門檻，「品質比數量更重要」。

國防部為留用學業成績不佳，但仍有從事軍旅工作意願的軍校學生，也放寬現行退學規定，原本學生學業成績每學期只要有1/2學分被當，就會被退學，但未來放寬為每年學分總數未達1/2過關，始予退學。另外，原本規定一次記三大過就被開除的學生，現在改為被記過者，得以後功抵銷之。

國防部也訂出但書，為符合國軍用人政策的品德要求，被退學後雖可轉任軍事專科，但曾犯內亂、外患或賭博、貪污、性侵害、毒品等罪，經有罪判決確定者，仍不得轉到軍事學校就讀。國防部指出，此舉是「避免衍生國軍人員不當借貸、性騷擾、性侵害與危害國家、國防安全等違犯法紀事件」。

立委蔡適應表示，入學應該要比照一般大專的轉學考，仍要有考試及成績鑑別制度，達入學標準才能入學，入學後相同科目先前成績及格的學分可辦理抵免，若是這樣的制度讓一時成績不佳但有心軍旅的學生機會，也非壞事。

【中央社／台北2日電】國防部與教育部3月31日新增相關規定，原本就讀陸、海、空及政戰等軍校大學一、二年級學業成績不及格的退學學生，除二年制技術系及現役軍職退學學生外，得改申請就讀專科學校。

據行政院公報，軍事學校學生研究生學籍規則修正說明指出，修正目的是為留用有意願繼續就讀軍事學校並從事軍旅工作的軍校大學教育一、二年級學業成績不及格的退學學生，以節省軍事教育資源。

此外，國防部與教育部也新增規定，曾犯內亂、外患罪或刑法賭博罪章、貪污治罪條例、性侵害犯罪相關與違反毒品危害防制條例規定，經有罪判決確定，或受觀察、勒戒、強制戒治裁定或行政裁罰等相關規定者，列為不得入學的限制條件，以避免衍生國軍人員不當借貸、性騷擾、性侵害與危害國家、國防安全等違犯法紀事件。（編輯：李明宗）

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