【重磅快評】只准國防部放火 不准阿兵哥點燈？

2018-04-02 18:47 聯合報 主筆室



針對近期國軍基層為招募採取上街、擺攤、網路操作女性官兵形象等現象，國防部下令嚴禁官兵在街頭宣導、擺攤及實施網路輕佻文宣招募作法，以免影響軍人形象。 翻攝網路社群 分享 facebook

國防部今天（2日）中午針對聯合報社論『從輕佻招募看國軍的「人力黑洞」』發出新聞稿，表示以後「嚴禁官兵在街頭宣導、擺攤及實施網路輕佻文宣招募作法，以免影響軍人形象」。

國防部特別發聲明來回應，我們當然倍感榮幸。不過令人遺憾的是，除了確定媒體沒法再拿「女兵賣萌」、「街邊擺攤」作文章，國防部乃至更上層的執政當局，對於國軍的人力黑洞，還是繼續假裝視而不見，沒有作為。

徵兵制的停止，早在民國100年底就已確立，國防部推動募兵也非今天才開始，但為何近日類似「招募亂象」突然如雨後春筍，格外嚴重？當然是以往還有義務役，即使招募不夠理想，部隊整體人力不至開天窗；但從107年起停徵義務役，每退伍一個人，部隊就多一個缺口，「人口黑洞」迅速由惡夢變成恐怖現實。

基層部隊為何要女兵施展「美人計」？要幹部穿軍常服當街擺攤發傳單？當然是來自上級的沈重招募壓力，為了達到業績，只好無所不用其極。明知這些招式不是副作用嚴重，就是勞而無功，但起碼在長官面前有所交代，至少表現出「已經盡力」的身段。

在輿論抨擊下，國防部明令禁止這些怪招，但是長官們可沒有說，基層從此不必擔負招募配額。因此基層的壓力依舊，甚至以往只要願意犧牲色相，沒有功勞至少有苦勞，未來連這種「意思到了」的表演機會都沒有。

因此如今的情況是，只許國防部放火（持續降低招募標準），不許基層點燈（出怪招應付招募命令），卻又要求家家戶戶都一片光亮。在這種磨折之下，幾乎可以確定：就算真的多招到人，也是濫竽之輩；真正對國軍有熱情有理想的優秀幹部，反而會灰心離去。

此外國防部的新聞稿當中，除重申民國109年可望達到編現比九成之外，還是沒有回答下列問題：

※既然到去年底，國軍編現比都還不到八成，國防部也說109年才能達到九成，那麼去年8月國防部在記者會上公開宣稱，「編現比現已八成，107年就可達九成」，是不是欺騙全國民眾？

※馬政府宣布兵役轉型上路時，目標是103年元旦就可停徵義務役，結果被迫不斷跳票；蔡政府上任後不再展延，107年元旦準時上路，導致如今部隊「天窗」愈來愈大。由此可見，國防部在評估政策時，慣於為了討好上級，作出根本離譜的樂觀推測。如今國防部拿什麼證明，這次的「107年達到八成，109年達到九成」不是另一次大吹牛皮？

※即使按照國防部自己的說法，也坦承到至少109年之前（實務上幾乎可確定，必定會再延後），國軍因為人力不足九成編現比，戰力強度都將處在低於應有標準的情況下。國防是國家的生死大事，一分一刻怠忽，都可能導致無可挽救的後果。以我國所處安全威脅之嚴峻，政府與軍方居然容許，國防安全出現至少三年的「超級破洞」，卻仍怡然自得、不以為意。

今日執政黨的支持者，慣常對異己勢力扣上「通敵」與「賣台」大帽子；但由此看來，為了戀棧權位，但求討好民，不把危局當一回事，發揮「通敵」與「賣台」效果的人，到底是誰？