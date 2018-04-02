大觀事件 那些迫遷居民的故事

2018-04-02 13:27 聯合報 記者 聯合報 記者 陳熙文 ╱即時報導



土地迫遷居民的故事經常是平淡無奇。在受到迫遷威脅前，他們只是社會的影子，藏在最不驚人的暗角，直到有一天他們連那樣的角落都被剝奪，才不得不攤到陽光下受到關注，卻掩不住平凡。

年過半百的大觀居民陶建中有一個極簡的生命故事。國一就打定主意再也不上學了，陶建中先被送去當修車學徒，後來當過職業軍人，也到台中當過房屋仲介，最後回到台北老家學做油漆工。

陶建中有過論及婚嫁的愛情，也失去那段愛情，最後求了一段越南跨海姻緣，沒想到新娘子來了一年，返鄉探親便再也不肯回來。陶建中說，算命師曾告訴他不該強求，但他還是強求了一個妻子，終究沒有好下場。

陶建中大半輩子說不上失敗或成功。他與年邁的母親，妹妹及妹妹的孩子擠在一棟半鐵皮屋裡，打著有一天沒一天的零活，如今政府卻要把他趕出去，也沒有給一個安置的所在，他還欠政府錢。

31歲的黃炳勛是附近阿妙檳榔店的長子，從小在大觀社區長大，弟弟和妹妹都在大觀出生，用家來形容大觀再正常不過。然而當退輔會以民事訴訟控告居民侵佔，不只是父母親，他們一家五口都被告上，甚至當榮家勝訴，欲索取「不當所得」時，黃炳勛出社會後在戶頭裡辛苦存的30萬元也一夕之間煙消雲散，被強制凍結、扣除。

當這個政府汲汲營營要解決青年困境的同時，黃炳勛卻被政府提告侵佔。黃炳勛很憤怒，黃家取得土地也花了錢，現在卻被當成賊。

有趣的是，迫遷居民裡有些人很生氣，有些人卻不夠生氣。

邁入從心所欲之年的大觀居民朱寧民在家中排行老三。他形容自己只有四個字：「頭腦簡單、四肢發達」。年輕時什麼都不懂，父親叫他從軍報效國家，反攻大陸，他就說好，想都沒想。這輩子唯一挑剔過的是自己妻子，當年跟爸爸說非要她，兩人也順利結婚，父親買下大觀這棟房作為結婚禮物。

從軍4年，退伍後到大同公司上班，朱寧民後來嫌大同公司離家太遠，乾脆轉職到隔壁板橋榮家工作，直至退休。自從結婚後，朱寧民沒住過其他地方。

如今曾經服務過的板橋榮家要來拆房，他也不是太生氣，就希望政府給點補償。朱寧民不大擔心自己，就怕同一個屋簷下的兒子、孫子沒地方去，但也擔心不了那麼多，兒孫自有兒孫福。

朱寧民的客廳貼滿總統相片，從蔣中正、蔣經國，到李登輝，見過沒見過的都在牆上。記者注意到眾領袖中參了一張歌手鄧麗君的照片，心想那是不是他的女神。朱寧民直說不是，貼鄧麗君是因為她愛國，會唱歌勞軍，是愛國歌手。