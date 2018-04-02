中國博鰲海域禁航 國防部：持續掌握動態

2018-04-02 11:50 中央社 台北2日電



中國大陸海南海事局今天發布禁航公告，自5日上午8時至11日晚上12時，在4個座標水域範圍進行軍事訓練。國防部發言人陳中吉回應，對於中國動態都會持續掌握並了解後續。

中國大陸海南海事局上午發布禁航公告，5日上午8時至11日晚上12時，針對博鰲海域中4個座標水域進行軍事訓練，禁航及交管期間，禁止無關船隻及低空飛行器進入禁航區域。

陳中吉接受中央社訪問時回應，對於中國動態都會持續掌握，並了解後續。