喬了3年…基隆軍港拆遷明動土

2018-04-02 00:25 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ／基隆市報導



軍港西遷騰出的東四東五碼頭要建新旅運大樓，基隆市政府提出的回饋條件是，拆掉現今的旅運中心基港大樓當綠地，讓市民看海景更通透。 圖／基隆市政府提供 分享 facebook

基隆人引頸企盼的基隆軍港遷移案，終於要動了，蔡英文總統明天（三日）要到基隆主持搬遷動土典禮。軍港西遷後騰出的東四、東五軍用碼頭將興建旅運大樓，基隆市政府並要求拆掉位於東二碼頭的基港大樓當綠地，基隆港東岸廊帶打掉重練後，港區將呈現嶄新面貌。但基港大樓拆除也是八年以後的事。

基隆市長林右昌說，將來基港大樓拆掉，市中心區的環境會更寬敞，東岸聯興櫃場也要搬到西岸，騰出的空間要做高科技研發創意中心，已報請行政院向國際招商，這塊地會是基隆市新產業發展最好的地方。

台灣港務公司總經理郭添貴指出，基隆港去年拿下亞洲最佳郵輪母港，但現有的旅運大樓通關效率非常不足；新旅運大樓蓋好，會再往兩邊伸出近一公里長的長廊「翅膀」，進港郵輪停靠後旅客橋接到長廊，旅客通關不用日曬雨淋，屆時基隆港最大規格可同時容納五艘郵輪進出關。

基隆港東岸碼頭自國民政府來台就有海軍進駐，一三一艦隊於民國五十八年起開始使用東四、東五碼頭段，由於屬於海軍管制區域，且將現有東岸碼頭分隔兩段，交通動線無法貫通，影響都市發展及港埠營運，地方廿多年前即出現遷移聲音。

二○一四年底，行政院前院長江宜樺率交通部長、國防部長在東五碼頭召開記者會，宣布軍港遷移到西岸，東岸碼頭轉型為遊憩都會港岸大利多。二○一五年六月，前總統馬英九來基隆參加火車站啟用典禮，基隆市長林右昌當面請命，馬總統說已和國防部講好了，「向基隆承諾的事情，不會跳票」。

但由於軍方對於遷到西岸的碼頭長度和面積大小，一直喬不攏，遲遲未動工。最後確定換到西八、十四、十五共三座碼頭，比起在東岸的碼頭長度和土地面積都多出許多。軍港遷移案耗資廿六億元，台灣港務公司代遷代建，預計四年遷港完成。

郭添貴說，在基隆港蓋新旅運大樓有營利設施就要回饋，基隆市府要港公司拆除基港大樓做為綠地，讓無敵海景被更多人看到。