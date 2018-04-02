基隆軍港遷移 「半世紀的記憶沒了」

2018-04-02 00:31 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ／基隆市報導



基隆港東四東五軍用碼頭遷到西岸後，這裡要蓋新的旅運大樓。 記者吳淑君／攝影 分享 facebook

基隆軍港將遷移，基港大樓日後也要拆除，基隆文史工作者莊耀輝不捨說「基隆人半世紀的記憶就沒了」；當了三年海軍的市議員楊石城表示，威海營區地下室有北部作戰中心，東四、東五碼頭有它的戰略優勢，國家戰略不應該被犧牲；軍港遷走後要建旅運中心，但郵輪進來又沒在基隆消費，只有一些散客下來而已，不知道政府頭腦在想什麼。

從基隆港務分公司退休的莊耀輝說，基隆港今年建港一百卅二年，日本人從西岸開始築港，從西一到西十八，拉鐵軌接到基隆火車站，東岸當淺水碼頭，停泊小船。現在東四、東五軍港的前身是港務局的港務大樓，一九三四年以前在港務局的人都在那裡辦公室，後來西岸的海港大樓建好，港內十一個單位集中起來合署辦公。

國民政府撤退來台，從基隆港上岸，發現東岸停船方便，五十年代開始整建東岸碼頭，位於東二的基港大樓民國五十八年蓋好，門牌為中正路一號，東四、東五碼頭指定為軍港，一三一艦隊也在五十八年進駐。

莊耀輝說，戒嚴時期軍艦進出港優先，所有船隻都要避讓；現在則是郵輪優先，軍艦也要讓。楊石城說，以前抽到海軍都要外調，基隆人在左營當兵，南部人到基隆港當兵，領了錢都在當地消費，一艘陽字號軍艦三百多人，消費力很強，不像現在就地當兵，商機弱掉。

民進黨市黨部主委陳東財指出，軍港遷走，基隆港要發展觀光郵輪才有地方停，基港大樓拆掉後，多個活動空間，加上新火車站周圍改造，這樣才像個「國門」。