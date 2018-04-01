國產水雷與無人機未達研發目標 立院凍結13機密預算

2018-04-01 20:35 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



國軍致力國防自主，以機密形式編列大筆預算投入研發，包括研發大型無人機的騰雲計畫、研發新一代智能水雷的萬威計畫，但都因進度延宕，未達預期目標，遭立法院凍結部分預算。立法院一口氣凍結包括資通電軍、軍備局與軍醫局總計13項機密預算的部分款項，雖經國防部提出機密報告，但最後仍被退回程序委員會重新提出，暫無法解凍，其中蔡總統掛保證將量產的的騰雲計畫，就被凍結達1億5000萬元。

13項被凍結部分預算的機密研發計畫，包括國防部資通電軍指揮部「迅通專案」、「迅恆專案」、「永冠專案」、「捷系專案」；國防部軍備局「玄風專案」、「銳玄專案」、「萬威專案」、「萬征專案」、「騰雲專案」凍結一億5000萬、「尖兵專案」、「碁嶽專案」、「迅聯專案」、軍醫局「陽明專案」。其中研發新一代遙控水雷的「萬威專案」被凍結2250萬元，研發大型無人機的「騰雲專案」更被凍結高達1億5000萬元。

「萬威計畫」主要是為研發國軍第4代新型智慧型水雷，目標是開發出能靈活部署在航道、淺水區、河川出海口河床部署，並能在岸際以遙控方式，加以開啟、關閉或引爆的水雷。第一階段在102年就開始，當時以5億元研發出的水雷，無法達到海軍要求，一度結案，但在「國防自主」政策下復活，但因至今無法達到研發目標，預算遭立法院凍結。

「騰雲專案」是中科院研發的大型無人機騰雲機，蔡總統去年年底曾宣布，中科院研製的大型「騰雲」無人機，是我國自主研製具有偵蒐能力的多功能無人機，「並且即將開始量產」。軍方披露，偵察型、電子干擾型兩款騰雲機，相關量產計畫是依政府政策執行，未來都將交給空軍運用。至於可掛載飛彈、炸彈的攻擊型騰雲機，尚未進入軍種建案階段。