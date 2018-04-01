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戰搜直升機「重落地」不罰 影片交媒體爆料立即受懲

戰搜直升機重落地不罰 影片交媒體爆料當事人立受懲

2018-04-01 20:00聯合報 記者洪哲政╱即時報導

陸軍航空特戰指揮部所屬飛行訓練指揮部，上月一架由飛訓部飛教組曾姓少校教官指導學員的OH-58D戰搜直升機，在執行飛行訓練時，驚悚重摔。而疑因當事者未受處份，軍方內部不平者將直升機在大坪上重摔的畫面翻攝，直接向媒體爆料，將軍方使用裝備的誇張畫面公布。受到壓力，陸軍航特指揮部今天宣布，曾姓教官停飛3個月、學員則停飛2週。

這架編號638號的OH-58D戰搜直升機，3月15日上午由曾姓少校教官，指導學員進行「緊急狀況處置」的飛行訓練。由於學員對高度判斷出現落差，導致直升機直接向地面衝撞，教官緊急以手動操作改正，但直升機仍以「重落地」方式，撞擊地面跑道。從軍方內部爆料影片，當時直升機以自由落體姿態，自高處下墜，將水泥跑道撞的塵土飛揚，直升機的尾翼也擦撞到地面，「滑撬」前端外翻，另有多處受損，所幸教官與學員均安。

直升機重落地的影片之所以外流，傳是航特部指揮官何啟鎮中將僅要求儘速修復損毀的直升機，並未就飛行員失職責任及直升機賠償問題進行檢討，內部不平，訴諸輿論。航特部強調，目前根據此飛安事件的初步調查結果，航特部對該機教官、學員停飛，教官另予行政處分，但未來整個事件調查完成後，也會再對飛官或是學官給予重懲。航特部未來會持續加強教官在職訓練及危機處理強度。航特指揮部今日也宣布，曾姓教官停飛3個月、學員停飛2週。

OH-58D戰搜直升機。圖／軍聞社
OH-58D戰搜直升機。圖／軍聞社
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