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這要怎麼住人？ 家被19墳墓包圍 婦人心驚驚

影／闖我空域遭示警駛離 共機回嗆：在執行訓練！

2018-04-01 16:26聯合報 記者徐宇威╱即時報導

中共空軍近期又開始展開實戰化軍事訓練，陸續飛越北部宮古海峽，也飛越南部巴士海峽，有民眾在恆春半島上空發現國軍戰機掠空。資深軍事迷透露，3月27日中共軍機遭我國軍廣播警告「進入防空識別區」，並要求對方轉向飛離。沒想到共軍竟大方回嗆「這裡是中國空軍，正在執行訓練。」囂張行徑讓許多軍事迷相當氣憤，也擔心兩岸空戰一觸即發。

中共空軍近期展開實戰化軍事訓練，資深軍事迷透露，3月27日中共軍機遭我國軍廣播警...
中共空軍近期展開實戰化軍事訓練，資深軍事迷透露，3月27日中共軍機遭我國軍廣播警告「進入防空識別區」，並要求對方轉向飛離。沒想到共軍竟大方回嗆「這裡是中國空軍，正在執行訓練。」囂張行徑讓許多軍事迷相當氣憤，也擔心兩岸空戰一觸即發。圖／許耿睿提供
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