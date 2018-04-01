海官新生被操找家長施壓校方默默吞 國防部解密

2018-04-01 03:41 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



海軍官校去年12月24日聖誕節時，新生隊疑與負責管理的高年級發生齟齬，引發新生家長介入施壓，學生幹部在校內聯合貼大字報抗議，批評校方：「遇投訴就妥協，逢家長就退縮，官校寧缺勿濫，我們不是海軍大學」。此事經過立委提出書面質詢，國防部說明案情表示，事件是海軍官校資淺學弟不服資深學長領導，轉由家長出面施壓，進而導致學生管理幹部反抗之舉。立委批評，此案校方為留住新生要求高年級容忍，顯然受募兵制推動成效影響處事方法。

國民黨立委陳超明向行政院提出書面質詢表示，當時平安夜裡海軍軍官學校一年級新生在「報佳音」時，和高年級學長發生言語不快，一年級新生不滿學長管理向家長抱怨，新生家長轉向學校抗議，校方為留住新生而要求高年級幹部容忍，引發學生抗議。學長不滿，因此在學生餐廳牆貼大字報。

質詢指出，海軍緣起於歐美，海軍官校歷史悠久，承襲多年傳統迄今，而平安夜由一年級新生報佳音已實施多年，一年級新生透過到學長隊報佳音接受訓練。國軍推動募兵制，很多基層部隊都肩負募兵工作，其成效優劣間接影響升遷，此案校方為留住新生要求高年級容忍，顯然受募兵制推動成效影響處事方法，對此國防部應以客觀公正立場待之，以免產生錯誤造成雙輸。

國防部則回應，此事件資淺學弟不服資深學長領導，轉由家長出面施壓，進而導致學生管理幹部反抗之舉，此舉雖極不可取，但對於官校認真管理的學生幹部，應予以鼓勵，但反映的方式未循體制內所規範的程序，同時亦反映出資淺學生無法承受壓力的危機，此事件全校師生需了解、體認到領導統御層面顯然已出現危機漏洞，全校必須裡裡外外、從上而下反覆思考，以端正學生觀念。