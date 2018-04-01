上「國軍online」打工 一年做29天多賺3萬7 划算嗎？

國軍部隊正式進入「打零工」時代，包括陸軍裝甲、砲兵等基層部隊，開始自力招募「後備戰士」，並列入基層招募績效評比。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

想不想到部隊打工？國防部大力招募志願役士官兵，後備指揮部則在招募「後備戰士」，每月只要入營2天，外加1次年度演訓7天，依上兵至上尉軍階不同，1年在營29天，可領3萬7236元至5萬9943元。

吳姓下士去年初退伍後從事服業，月薪才26K，決定加入後備戰士。他說，每個月牲犧一個周六、日回部隊2天，工作量不大，1年就能多賺4萬出頭，「等於拿到一個半月年終獎金」，算算還值得。

1年上班29天 換算「月薪」挺誘人

後備戰士日薪表。 圖／取自後指部網站 分享 facebook

國防部後指部推動「後備戰士」制度，今年1月起委由北、中、南後指部執行召集訓練，招募具高專業退役志願役官兵短期回營，解決部隊兵力不足問題，同時厚植後備軍人戰力能量。後備戰士每期簽訂1至3年，每月入營2日、1次演訓7日，各軍種司令部共招募員359人。

新北市民政局說表示，北部地區由新北市負責，總計名額28名，前後分3梯次執行，已經有23名後備戰士加入，政策相當受歡迎。

依據後指部後備戰士薪資表，上尉每日薪資2067元，如以全年入營天數29日換算，1年可領5萬9943元。上兵後備戰士日薪1284元，1年入營29天也可領3萬7236元，換算「月薪」比不少社會新鮮人還高。

熟悉武器裝備 有助維持戰力

中部22位後備戰士今年1月在成功嶺開訓，課程包括兵棋推演。 圖／中部後備指揮部提供 分享 facebook

高雄市後備軍人指揮部說，高雄地區後備戰士招募情形也不錯，維持在八成。在高雄市招募的後備戰士大部分到屏東地區部隊上班。

左營海軍陸戰隊目前兵員充足，無後備戰士入營。李姓中校表示，後備戰士的用意不錯，可讓退役軍人有機會重回部隊，熟悉武器裝備，並了解部隊運用的戰略、戰術。以色列為維持基本戰力，男女皆兵，退伍後也會回部隊接受訓練，熟悉武器裝備，維持基本戰力。

花東退伍官士兵也想「打工」

重新入伍報到的「後備戰士」著裝。 （軍聞社） 分享 facebook

後備戰士分北、中、南3區執行，花東地區想在假日回營服務的志願役退伍官士兵，得舟車勞頓到外縣市去入勞，大大降低意願。他們期待花東也能招募後備戰士，也是某種形式的提升就業機會，降低失業率，留住青年人口別往外流。

「扣掉有的沒有的，不划算」，台東張姓退伍志願役士官說，利用兩天周休假日去營區，像他1天可領1441元，但去屏東來回一趟大眾運輸交通費要五百元，如果是自己開車就不止這個錢，況且路途還這麼遠，很不方便，只好打消念頭，建議花東也能設單位，讓有意願的人能就近服務。

林姓退伍志願役士兵也說，台東找工作本來就比不上西部縣市，後備戰士剛好可以提供打零工賺錢的機會，台東沒有營區實施實在是有點可惜；如果有的話，他可以就近照顧家裡，不用離鄉去打工賺兩天的錢。

交通費有補助 花東規劃下階段招募

花東建置「後備戰士」營，可提升在地就業機會，降低失業率，更能留住退伍青年人口外流。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

陸軍台東後備指揮部表示，現階段後備戰士只有在北、中、南部實施，未來為滿足更多需求，再依實際狀況在各縣市實施。

南部規劃在屏東一個營，以招募附近台南、高雄及屏東志願役需求退兵為主；花東地區有需求的退兵，可以協助安排到南部去服務。

國防部軍事發言人陳中吉表示， 其實後備戰士有補貼交通費，每次入營或離營都會依戶籍地至服役地點，按公民營客運汽車票價核發；搭乘飛機、高鐵及船隻，按同路段客運汽車最高等級票價核報，減輕來自外縣市志願役退兵負擔。花東地區後備戰士招募，可請各軍種列為下一階段招募單位規劃。

後備戰士招募有「專長」限制，並非任一退役後備軍人都可參與，相關資訊可上後指部網站查詢。