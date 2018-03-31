國軍招募打美女牌惹議 柯志恩：難苟同國防部長官思維

2018-03-31 13:46 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭媁 ╱即時報導



國軍將招募壓力下放到基層連隊，有連隊打出「美女牌」，美貌女士官疑將軍常服裙子改短，化濃妝嘟起嘴以可愛作招募，自稱是「新來的妹子」，引發議論。國民黨立委柯志恩表示，看到國防部為了募兵大搞噱頭，竟然不惜物化女性、消費女性軍官，更對國軍整體形象造成負面傷害，國防部應罰寫「不讓鬚眉」1500遍！

柯志恩指出，「新來的妹子」、「我想找個人陪我，你願意嗎？」乍看之下，還以為是夜店酒廊等行業的攬客廣告，沒想到竟是國軍的募兵文宣。除了不倫不類的挑逗用語，搭配上穿著短裙、化上濃妝並嘟嘴賣萌的正妹軍官照片，看到國防部為了募兵大搞噱頭，竟然不惜物化女性、消費女性軍官，更對國軍整體形象造成負面傷害！

柯志恩表示，長官交代，基層不敢不從，對女軍官的配合PO照，情有可原。但國防部長官的思維與做法，令人不敢恭維、更難苟同！自募兵制實施以來，基層兵力和軍官短缺，主因在於國軍待遇誘因不足、且軍中限制較多對年輕人不愛拘束的個性有落差。國防部如要招募有志青年投效軍旅，實應形塑國軍的價值與形象，提升軍人的待遇與榮譽，才能吸引熱血青年將投筆從戎視為「最好且驕傲」的選擇。