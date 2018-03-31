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陳慶士8論文涉造假遭撤 中研院：台灣學者最嚴重的國際處分

國軍招募打美女牌惹議 柯志恩：難苟同國防部長官思維

2018-03-31 13:46聯合報 記者鄭媁╱即時報導

國軍將招募壓力下放到基層連隊，有連隊打出「美女牌」，美貌女士官疑將軍常服裙子改短，化濃妝嘟起嘴以可愛作招募，自稱是「新來的妹子」，引發議論。國民黨立委柯志恩表示，看到國防部為了募兵大搞噱頭，竟然不惜物化女性、消費女性軍官，更對國軍整體形象造成負面傷害，國防部應罰寫「不讓鬚眉」1500遍！

柯志恩指出，「新來的妹子」、「我想找個人陪我，你願意嗎？」乍看之下，還以為是夜店酒廊等行業的攬客廣告，沒想到竟是國軍的募兵文宣。除了不倫不類的挑逗用語，搭配上穿著短裙、化上濃妝並嘟嘴賣萌的正妹軍官照片，看到國防部為了募兵大搞噱頭，竟然不惜物化女性、消費女性軍官，更對國軍整體形象造成負面傷害！

柯志恩表示，長官交代，基層不敢不從，對女軍官的配合PO照，情有可原。但國防部長官的思維與做法，令人不敢恭維、更難苟同！自募兵制實施以來，基層兵力和軍官短缺，主因在於國軍待遇誘因不足、且軍中限制較多對年輕人不愛拘束的個性有落差。國防部如要招募有志青年投效軍旅，實應形塑國軍的價值與形象，提升軍人的待遇與榮譽，才能吸引熱血青年將投筆從戎視為「最好且驕傲」的選擇。

柯志恩質疑，國防部不思如何提振軍職生涯的價值，反而因招募不易而花招百出、甚至不擇手段，不僅一再降低報考資格與成績標準、將志願役預官縮短一年為期、也不敢汰除不合格入伍者，總之給社會的觀感是，為了填補軍中空缺，即使降低素質、濫芋充數也毫不在乎。試問，這樣的部隊，對於優秀人才還有吸引力嗎？對於過去從嚴篩選的在職軍人公平嗎？尤其，這次再耍出惹惱女性的負面文宣，如此攬客手法，對於所有懷抱熱忱而從軍的官兵們深感羞辱。

國軍女官兵為募兵大玩「文字遊戲」。圖／翻攝自臉書、instagram
國軍女官兵為募兵大玩「文字遊戲」。圖／翻攝自臉書、instagram
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國軍國防部軍人

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