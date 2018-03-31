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拖2B反裝甲飛彈輸台 陸軍攻擊泛水目標距離增一倍

2018-03-31 11:31聯合報 記者洪哲政╱即時報導

台美雙方日前簽署採購460枚無線射頻導引型的拖式2B飛彈（TOW2-B RF）採購案，金額達38億1941萬8640元，飛彈將從今年起逐年逐批次交貨，預計到2024年6月底前全數交貨完成。拖式2B獲得後，陸軍計畫在金、馬、澎外島指揮部增編拖式反裝甲排，反制共軍新式水陸兩棲戰車、氣墊船與空降輕型戰車。

目前澎湖防衛指揮部、蘭陽指揮部、關渡指揮部所屬反裝甲連，配備標槍飛彈，如淡水河防就運用標槍飛彈進行戰備部署。部分聯兵旅與花東防衛指揮部，使用線導型拖式2A飛彈。未來拖式飛彈換裝無線導引型，可望提升地區反裝甲部隊精準攻擊水面目標戰力。

拖式2B不再像傳統拖式2A飛彈，必須以銅線導引直到擊中目標，而改採無線導引方式，我國將反裝甲武器運用在反登陸作戰攻擊泛水目標的接戰距離，將提升一倍，射程可達4000公尺，而除無線導引，飛彈不受導線長度限制，將大幅提升攻擊泛水目標的接戰距離，約比標槍多出兩公里之外，還屬於冷發射設計，可以從建築物內發射攻擊目標，而沒有筒後噴火的問題。

陸軍曾在民國86年到91年間，以「獵狐案」為代號名稱，以26億元大量採購採購線導的拖式二A型飛彈；於是此次增購無線導引型拖式二B飛彈的計畫在2015年以「獵狸」為名建案。

拖式飛彈發射後，是由射手以電線導控，並以光學瞄準儀對準目標，直至飛彈擊中目標為止。陸軍現役的拖式二A是有線直攻武器，當年換裝拖式二A後，陸軍曾將這型各國普遍單純用在打擊陸上戰車或裝甲車的飛彈，運用在反登陸作戰上，攻擊泛水中移動的敵軍登陸艇或氣墊船，受到矚目；但因導線經常觸水失靈，岸際攻擊水面目標任務，現由射程2000公尺的標槍反裝甲飛彈取代。拖式2B獲得後，可望逐次取代標槍飛彈攻擊泛水目標的任務。

目前岸際攻擊水面目標任務，由射程2000公尺的標槍反裝甲飛彈(如圖)實施，拖式2...
目前岸際攻擊水面目標任務，由射程2000公尺的標槍反裝甲飛彈(如圖)實施，拖式2B獲得後，可望逐次取代標槍攻擊泛水目標的任務。圖／國防部提供
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陸軍拖2A反裝甲飛彈。聯合報系資料照片
陸軍拖2A反裝甲飛彈。聯合報系資料照片
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