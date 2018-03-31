拖2B反裝甲飛彈輸台 陸軍攻擊泛水目標距離增一倍

2018-03-31 11:31 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



台美雙方日前簽署採購460枚無線射頻導引型的拖式2B飛彈（TOW2-B RF）採購案，金額達38億1941萬8640元，飛彈將從今年起逐年逐批次交貨，預計到2024年6月底前全數交貨完成。拖式2B獲得後，陸軍計畫在金、馬、澎外島指揮部增編拖式反裝甲排，反制共軍新式水陸兩棲戰車、氣墊船與空降輕型戰車。

目前澎湖防衛指揮部、蘭陽指揮部、關渡指揮部所屬反裝甲連，配備標槍飛彈，如淡水河防就運用標槍飛彈進行戰備部署。部分聯兵旅與花東防衛指揮部，使用線導型拖式2A飛彈。未來拖式飛彈換裝無線導引型，可望提升地區反裝甲部隊精準攻擊水面目標戰力。

拖式2B不再像傳統拖式2A飛彈，必須以銅線導引直到擊中目標，而改採無線導引方式，我國將反裝甲武器運用在反登陸作戰攻擊泛水目標的接戰距離，將提升一倍，射程可達4000公尺，而除無線導引，飛彈不受導線長度限制，將大幅提升攻擊泛水目標的接戰距離，約比標槍多出兩公里之外，還屬於冷發射設計，可以從建築物內發射攻擊目標，而沒有筒後噴火的問題。

陸軍曾在民國86年到91年間，以「獵狐案」為代號名稱，以26億元大量採購採購線導的拖式二A型飛彈；於是此次增購無線導引型拖式二B飛彈的計畫在2015年以「獵狸」為名建案。