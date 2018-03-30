對岸募兵「開豪車弱爆來開坦克」 游梓翔：高下立判

2018-03-30 15:22 聯合報 記者 聯合報 記者 楊德宜 ╱即時報導



「我想找個人陪我，妳願意嗎？」、「讓我為您服務」、「新來的妹子」，大眼、嘟嘴、泳裝⋯為了募兵，國防部上下怪招百出，世新大學傳播學院院長游梓翔在臉書表示，效果還不知道，吸來的豬哥不少。要是這些人真是為了陪美女、看妹子而來，能打仗嗎？

游梓翔表示，一票台獨政治工作者搞壞兩岸關係，兩岸從和平穩定變成「敵意螺旋」，要玩火總得對軍事衝突有所準備吧？怎奈兵募不足，只好使出「美人計」。但這麼搞就算兵力數字些微改善，卻造成國軍形象的重大傷害，沒有榮譽，哪來士氣與戰力？

至於對岸軍隊招募廣告，文案除了比較傳統的「參軍報國，無限光榮」、「熱血報國當少年、歲月無悔正青春」。同樣運用了美圖和人物當主角，但游梓翔表示，基本原則仍在提升軍人形象，以自我實現為訴求，提高參軍的榮譽感，例如以下創意文案：

- 參軍吧！兄弟！

- 世界那麼大，想去看看嗎？

- 登上軍艦去遠航、戴上藍盔出國門、祖國河山走一回

- 開豪車已經弱爆了，來開坦克吧！

- 有一所大學叫軍營，有一種品質叫堅守、有一段青春叫無悔

- 我來了，你呢？

游梓翔表示，圖片主角不乏女性，但端莊不失格調，強調專業和成長。兩岸先不說戰力差別，光人才招募就高下立判。或許國防部會說，只靠這樣募不到兵啊！但你們那樣募來的，叫兵嗎？這「美人計」或許是為了怕唱「空城計」，但是為了「新來的妹子」而來的人，一旦開戰，恐怕還是要唱「空城計」吧！