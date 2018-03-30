國軍基層扛召募有夠苦 國防部允諾檢討回歸本務

2018-03-30 14:21 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



國防部軍事發言人陳中吉。圖／國防部提供 分享 facebook 國軍各基層部隊受命投入國軍人才召募工作，績效要求所致，官兵各式招募手法近期引發熱議。國防部上午表示，針對各界對基層召募方法的指教，國防部將虛心檢討，近期將統一律定規則，研討召募工作如何兼顧戰訓本務。國防部發言人陳中吉表示，國防部將宣示部隊須回歸戰訓本務與軍紀要求，因為將這兩項工作作好，讓官兵有榮譽心與自信心，就是最好的召募。

「女士官」最近成為新聞檢索的熱門詞彙：3月13日媒體報導，一位陸軍現役陳姓女士官，在個人臉書分享募兵訊息，除了宣傳當兵的各項福利，文章開頭就以「我想找個人陪我，你願意嗎？」破題，還留下個人的電話、Line帳號等資訊。昨天又有眼尖記者發現，至少三位女性士官兵，也是在自己臉書上放上穿著軍常服的靚照，號召網友加入國軍，其中一張張姓女士官與洪姓女兵的合照，照片中兩人嘟著小嘴擺出可愛貌，圖說還寫「新來的妹子」。隨著新聞的播送，這幾位女士官的作為，迅速成為眾人討論焦點。不少網友表示，這顯示國軍強推募兵，基層部隊的壓力太大，才會出怪招。

而昨日又有基層官兵到臉書粉絲頁「靠北長官」抱怨：真心覺得到底國軍招募關基層部隊什麼事！每天被逼著要有成效、每天回報報名情形，沒有人要報名還要被酸被罵，還會臨時通知要開會檢討，開會內容就是罵！真的莫名其妙沒人要來當兵是我的錯嗎？要我們去附近學校、村里長拜會教官、村長，請他們幫忙招募，還要低聲下氣的拜託教官，還要自己買禮品給村里長，真的覺得很莫名其妙！

基層抱怨，到底國軍人才招募中心都在幹嘛啦！一直要基層部隊派人出去！但沒有簽證也不能申請差旅費，人事部門也說差旅費不夠沒辦法支應，那到底誰還願意自己花油錢、花時間、花禮品、花過路費啊！然後要我們出去招募連個像樣的宣傳單也沒有，說什麼司令部只給這麼多，其他的要自己影印，拿著影印的宣傳單出去還會被酸國軍就只有這樣喔？標準的又要馬兒好，又要馬兒不吃草！到底誰說我國可以全改募兵制的！