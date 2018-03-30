親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
長照執行率不高
藍綠各黨拚選戰
深澳電廠搶修法
核二出包又跳機
八百壯士拆帳篷
兒虐漏洞怎麼補
北農人事案紛擾
政治
軍事
綜合

狄鶯子玩笑開大被指恐攻 李昌鈺建議「要請厲害律師」

身價曝光！林佳龍申報逾3億 傅崐萁負債近8千萬

秘密反恐軍演在台灣 台美互動與閃光操演曝光

2018-03-30 12:52聯合報 記者洪哲政╱即時報導

國軍致力爭取參與美軍聯合演習，事實上我國長年來與美軍在反恐作戰上持續合作，針對台灣山區與澎湖海域進行部隊訓練交流。陸軍航空特戰指揮部與美國陸軍綠扁帽特種部隊，在谷關山區每年固定舉行「互動操演」（Balance Taper）；陸軍兩棲營、陸戰偵搜大隊與美國海豹部隊分隊，每年則會在澎湖水域舉行「閃光操演」（Flash Taper），美軍均派遣完整建制編組來台，由美軍擔任教官，指導我特戰部隊實施各項在陸域與水域最新反恐特戰作為訓練，同時評估我方特戰部隊能量。

「台灣旅行法」通過後，國防部致力提升軍事交流層級，各聯參希望邀獲美軍現役將領來台交流，但目前為止，包括5月份在高雄舉行的台美國防工業會議、國軍年度漢光演習，美方都婉拒我方對現役將領的邀請。如漢光演習仍由退役上將率觀摩團來台，軍備局邀請美軍現役將領出席台美國防工業會議，也暫無下文。

據了解，軍方因台旅法通過後，受命希望「搶頭香」，透過管道希望在交流過程中邀獲美軍現役將領來台，達成「政治要求」，但台美軍事交流合作實施長年來一如往昔，重視實質內容。各軍種包括陸軍「陸威專案」、海軍「碧海專案」、空軍「藍天專案」，都按時推進。近年我國分批派遣排級陸軍特戰部隊、海軍陸戰隊赴美進行小部隊協訓，今年也將有部隊赴美。

其實美軍也固定派遣部隊來台與我軍互動，除固定在5月來台的漢光演習觀摩團外，台美兩軍固定在台舉行「互動」與「閃光」操演，美方派遣來台都是完整建制編組，如在谷關、合歡山區舉行的互動操演，美軍派遣來台都是一個完整的陸軍綠扁帽特戰分隊（ODA），約12-14人。

圖為在葉門和索馬利亞等國進行突擊的美國海軍海豹突擊隊第六分隊。 美聯社
圖為在葉門和索馬利亞等國進行突擊的美國海軍海豹突擊隊第六分隊。 美聯社
分享
陸軍航空特戰指揮部與美國陸軍綠扁帽特種部隊，在谷關山區每年固定舉行「互動操演」（...
陸軍航空特戰指揮部與美國陸軍綠扁帽特種部隊，在谷關山區每年固定舉行「互動操演」（Balance Taper）；美軍派遣來台都是一個完整的陸軍綠扁帽特戰分隊（ODA），約12-14人。聯合報系資料照片
分享

美軍漢光演習特戰

相關新聞

繆德生積勞病故？ 國防部：意外亡故旌忠狀不再敘原因

2018-03-30 12:06

【重磅快評】誰把花木蘭變成攬客妹？

2018-03-30 09:11

募兵廣告搞曖昧 長官竟然相挺…原因其實很悲催

2018-03-30 08:00

月薪4萬軍人當免費農工 官兵：該退場了

2018-03-29 23:32

助蔥農採收被酸 館長怒嗆：我扛過921地震屍體

2018-03-29 21:09

陸戰隊基層不爽幫採洋蔥 館長：比起訓練根本是天堂

2018-03-29 20:45

慶富發布獵雷艦下水照 黃國昌：搞個船殼就想繼續騙

2018-03-29 19:51

慶富獵雷艦下水？ 國防部：只是船殼 和國防部無關

2018-03-29 16:17

黑鷹3英雄今聯合公祭 葉俊榮：持續努力打撈

2018-03-29 15:57

首艘獵雷艦載台下水 慶富控國防部解約只想卸責

2018-03-29 14:33

黑鷹打撈前置作業完成 熱帶氣旋影響進度

2018-03-29 13:00

強颱重創烏來全斷訊 軍官風雨中緊急通報成微電影主角

2018-03-29 12:37

Google披露嘉義空軍基地愛國者飛彈陣地完工

2018-03-29 11:46

不打美女牌 男士官扮「佛系招募員」渡有緣人入營

2018-03-29 11:07

蔡英文主持中華民國107年向先祖暨忠烈殉職人員致祭

2018-03-29 10:37

陸戰隊下田當免費農工？基層嘆「不務正業」

2018-03-29 09:54

國軍「變形招募」打美女牌！濃妝短裙新妺子 有人被騷擾

2018-03-29 01:24

飛彈來襲告警簡訊遲到甚至沒收到 國防部解釋了

2018-03-28 20:10

台東首試空中威脅手機預警系統 不少民眾沒收到

2018-03-28 17:01

國防部下午在台東測試「空中威脅告警系統」

2018-03-28 12:13

遼寧號率大艦隊南海秀肌肉 國軍研判針對越南

2018-03-28 12:10

影／國防部青年節形象短片 「總是要有人去保衛國家」

2018-03-28 11:43

陸戰隊幫採收洋蔥 基層怒：田裡只有兵沒農工

2018-03-28 06:47

女兒陳情20年 趙仲容入祀忠烈祠

2018-03-27 23:59

中共遼寧艦率40艦艇南海巡弋 專家：我方偵監和應處呢？

2018-03-27 20:02

嚴德發掛保證無用 國軍兵力黑洞成形

2018-03-21 16:34

裡面有人嗎？彰化特搜挺進雲門翠堤大樓5樓搜救

2018-02-07 15:53
看更多

熱門文章

吳音寧保北農總座 孫大千：柯P與民進黨密室協商

2018-03-29 14:17

首艘獵雷艦載台下水 慶富控國防部解約只想卸責

2018-03-29 14:33

陸戰隊基層不爽幫採洋蔥 館長：比起訓練根本是天堂

2018-03-29 20:45

李德維點名感嘆馬英九沒培養青年 徐巧芯親上火線回嗆

2018-03-29 15:37

施政讓人民無感 孫大千：民進黨正在重蹈國民黨覆轍

2018-03-30 08:03

募兵廣告搞曖昧 長官竟然相挺…原因其實很悲催

2018-03-30 08:00

【重磅快評】柯P救吳音寧 蔡英文出的答卷也作完了

2018-03-29 16:39

綠營派誰戰北市未定 周偉航：誰會出錢派人去死？

2018-03-29 22:13

吳音寧續留北農 王鴻薇批柯文哲：為選舉養了隻「吳想想」

2018-03-29 15:03

四縣市首長身家 林佳龍3億居冠 傅崐萁債務近8千萬元

2018-03-30 13:03

傳蔡英文憂北市推人選恐落第三 基層：為何高層這樣遠

2018-03-30 07:31

青工會封黨產會…警方登門國民黨查人 連夜約談

2018-03-30 01:01

黃子哲：吳音寧從神隱變神「贏 」繼續笑領250萬

2018-03-29 22:34

獨派「鞋襲」柯文哲 鞋子如影隨形的委屈…馬英九最知道

2018-03-30 09:00

慶富發布獵雷艦下水照 黃國昌：搞個船殼就想繼續騙

2018-03-29 19:51

影／蔡總統花蓮二天一夜拚觀光 首站買逾4000元麻糬

2018-03-30 10:23

助蔥農採收被酸 館長怒嗆：我扛過921地震屍體

2018-03-29 21:09

扁爆料小英早決定與柯P合作 孫大千：把同志當傻瓜耍

2018-03-30 10:10

慶富獵雷艦下水？ 國防部：只是船殼 和國防部無關

2018-03-29 16:17

十人就應有十種生活方式 蓋一棟「無家庭主婦的住宅」

2018-03-30 03:03

【重磅快評】誰頭腦怪怪的？柯P可以怎樣引用甘迺迪？

2018-03-29 19:50

月薪4萬軍人當免費農工 官兵：該退場了

2018-03-29 23:32

下屆屏東縣長選舉 國民黨：絕不可能缺席

2018-03-29 17:21

今夏供電雪上加霜？ 核三1號機下周大修

2018-03-29 23:36

核2廠二號機停機 侯友宜：這不是説幹話的時候

2018-03-29 16:33

核2廠2號機跳機停擺 核3廠下周大修供電將吃緊

2018-03-29 16:28

長照預算用不完 專家：因為不好用

2018-03-29 22:55

地方執行率僅64% 長照經費看得到用不到？

2018-03-29 23:57

「很多民眾不知道長照資源在哪」

2018-03-30 00:02

長照上路 林嬤：月多數千元 負擔不起

2018-03-29 23:59

休市爭議撼不動吳音寧 馬郝朱新人連線衝北農抗議

2018-03-29 16:04

蔡總統明到花蓮拚觀光 政院今審核通過重建經費

2018-03-29 21:35

李德維稱選最藍選區 羅智強：大安文山是我20年的家

2018-03-29 20:50

【重磅快評】誰把花木蘭變成攬客妹？

2018-03-30 09:11

不滿市長黨內初選協調會結論 張顯耀怒撤簽

2018-03-29 16:34

協助拚觀光 蔡英文、朱立倫今都到花蓮

2018-03-30 05:59

民進黨跟柯P合作？ 扁爆料：蔡總統早就親自談好

2018-03-29 23:54

蔡總統將出訪友邦史瓦濟蘭 直飛不過境

2018-03-29 23:54

葉毓蘭讚八百壯士自拆帳篷 批獨派被清除路霸剛好

2018-03-30 07:54

政府長照不好用 民眾多選外籍看護

2018-03-30 00:06
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top