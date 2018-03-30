秘密反恐軍演在台灣 台美互動與閃光操演曝光

2018-03-30 12:52 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



國軍致力爭取參與美軍聯合演習，事實上我國長年來與美軍在反恐作戰上持續合作，針對台灣山區與澎湖海域進行部隊訓練交流。陸軍航空特戰指揮部與美國陸軍綠扁帽特種部隊，在谷關山區每年固定舉行「互動操演」（Balance Taper）；陸軍兩棲營、陸戰偵搜大隊與美國海豹部隊分隊，每年則會在澎湖水域舉行「閃光操演」（Flash Taper），美軍均派遣完整建制編組來台，由美軍擔任教官，指導我特戰部隊實施各項在陸域與水域最新反恐特戰作為訓練，同時評估我方特戰部隊能量。

「台灣旅行法」通過後，國防部致力提升軍事交流層級，各聯參希望邀獲美軍現役將領來台交流，但目前為止，包括5月份在高雄舉行的台美國防工業會議、國軍年度漢光演習，美方都婉拒我方對現役將領的邀請。如漢光演習仍由退役上將率觀摩團來台，軍備局邀請美軍現役將領出席台美國防工業會議，也暫無下文。

據了解，軍方因台旅法通過後，受命希望「搶頭香」，透過管道希望在交流過程中邀獲美軍現役將領來台，達成「政治要求」，但台美軍事交流合作實施長年來一如往昔，重視實質內容。各軍種包括陸軍「陸威專案」、海軍「碧海專案」、空軍「藍天專案」，都按時推進。近年我國分批派遣排級陸軍特戰部隊、海軍陸戰隊赴美進行小部隊協訓，今年也將有部隊赴美。