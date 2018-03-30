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繆德生積勞病故？ 國防部：意外亡故旌忠狀不再敘原因

2018-03-30 12:06聯合報 記者洪哲政╱即時報導

陸軍退役上校繆德生於今年2月底在立法院陳情行動中不幸摔傷過世，公祭時國防部頒給旌忠狀，但旌忠狀上繆德生過世原因登載為「在台北市積勞病故」、「曾獲頒勳、獎章」等語，遭外界批評。國防部今天表示，國防部已完成旌忠狀頒發作業的精進作法，未來因病或意外亡故者，旌忠狀將不再敘明原因，一律修正為「服役期間曾獲頒勳獎章」，以表彰其生前服役軍旅期間的貢獻；且未來只有將級人員的旌忠狀呈總統府核定，其他校尉層級人員由軍方自行核定。

國防部表示，為旌表現役及退役亡故官兵服役期間為國忠貞事蹟，現行旌忠狀頒發作業的核定由總統頒給，授權國防部轉發，其事蹟內容區分作戰陣亡、傷劇殞命、因公殞命、積勞病故等4類亡故原因，已不符時宜，且易造成外界疑義，國防部已完成相關精進作法。

在核定發給層級方面，將級人員呈總統府核定。校級人員授權由國防部核定。尉級以下人員授權由後備指揮部核定。

國防部說，為表彰亡故官兵之忠貞事蹟，因作戰陣亡、傷劇殞命或因公殞命者，於旌忠狀事蹟內容維持旌揚其亡故典範；因病或意外亡故者，將不再敘明原因，修正為「服役期間曾獲頒勳獎章」以表彰其生前服役軍旅期間之貢獻。頒發前由國防部針對因病或意外亡故官兵生前各項資格實施審查。

繆德生旌忠狀寫積勞病故惹議，國防部今天表示已完成旌忠狀頒發作業的精進作法，未來因...
繆德生旌忠狀寫積勞病故惹議，國防部今天表示已完成旌忠狀頒發作業的精進作法，未來因病或意外亡故者，旌忠狀將不再敘明原因，一律修正為「服役期間曾獲頒勳獎章」。圖／翻攝自監督年金改革行動聯盟粉絲頁
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國防部總統府繆德生

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