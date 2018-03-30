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【重磅快評】誰把花木蘭變成攬客妹？

2018-03-30 09:11聯合報 主筆室

媒體報導，多位女性士官兵利用臉書、Instagram等社群網站，發文鼓吹網友加入國軍，並搭配自己的化妝軍裝照，不僅裙子改短，表情賣萌，還附上電話、臉書與Line帳號，以及「想找個人來陪我」、「讓我為您服務」之類引人遐想台詞。結果有女兵抱怨，被吸引上門的網友，不乏言語輕薄騷擾情況，「想弄個招募怎麼這麼難啊？」

女兵們也都是雙十年華的大女孩，當然知道在網路上如此公開個人資訊，必會招來一些醉翁之意不在酒的登徒子。然而她們為何還要這麼做？說穿了正是因為部隊人力大缺口，招募變成國軍上下的集體運動。軍令如山，面對沈重的業績壓力，再加上長官們一知半解的「善用社群媒體」指示，花木蘭們也只好犧牲個人隱私，權充攬客妹了。

不可否認，這的確創造了話題性，問題是對國軍的招募與整體形象，真的會有幫助？看到「想找個人來陪」「讓我為您服務」訊息，立刻和女兵聯絡的人，真的是嚮往軍旅生涯，還是只想與軍裝正妹搭訕？他們倘若進入部隊，真的能敬業樂業，能克盡保家衛國的職守？

面對遠超過合理人口比例的招募目標，「飢不擇食」是國軍人事政策的最大特色，為了把隊伍空缺補滿，愈來愈降低標準，愈來愈不介意濫竽充數。報考人數不夠？那麼就直接取消筆試科目；基層軍官大缺？就把志願役預官簽約期降到一年。至於如此之下，錄取成員會的程度是什麼地步？「一年少尉」符不符合先前轉型募兵時標榜的「長留久用」？根本沒有人介意。

招募單位只求吸引人簽約入伍，新訓單位只求讓最多人結訓下部隊，戰鬥單位遇到根本不適合從軍的成員，也不敢予以汰除。大家都怕績效不好看被長官檢討，上下交相賊，都只求美化數字。

近日另一個新聞，是恆春的洋蔥進入產季，園主根本不需另外雇人，都是當地駐軍擔任免費勞工，引發基層士兵抱怨。過去義務役時代，人力源源不絕，養兵成本也低，如今轉型志願役，成本大幅上漲，高層卻仍不惜犧牲訓練備戰等「正業」，也要配合地方作公關。一旦發生天災，部分部隊長更有如鴻鵠之至，巴不得拚命投入人力，好在中央或縣市的首長面前大大露臉。

這暴露的問題是，如果國軍自己都不重視自己的尊嚴，都動輒在專業堅持上讓步妥協，如何能讓成員保持士氣與自重？如何能夠讓社會大眾對軍人產生足夠敬意？一支失去專業與尊嚴的軍隊，有如失去靈魂的行屍走肉，平常用於無關戰備的打雜，或許力猶可逮；一旦戰爭的嚴酷考驗猝然降臨，能指望他們頓時由怯懦轉為勇敢，瞬間從苟且變成精實？

或者基於使命必達的愚忠，或者是竭力討好主子以求倖進，國防部歷年從來沒有任一位高層幹部，敢公開大聲告訴政客與社會：在目前的安全需求下，募兵制已經推不下去；部隊的訓練更已經嚴重不足，不能再承受更多的旁務與虛耗。

這種「寧無一個是男兒」的表現，很難不讓人想取同首詩的上一句，正是「十四萬人齊解甲」。養兵千日若無法用在一時，如此悲慘境地，難道我們忍見發生？

國軍志願役

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