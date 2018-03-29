助蔥農採收被酸 館長怒嗆：我扛過921地震屍體

2018-03-29 21:09 聯合報 記者 聯合報 記者 何祥裕 ╱即時報導



日前媒體報導，網路上有疑似陸戰隊員批評，到屏東協助蔥農採收，卻只見田裡都是兵，一個工人也沒有，引發外界議論，曾是海軍陸戰隊一員的健身達人館長陳之漢在臉書粉絲頁分享他過去助採經驗，卻被酸民留言批評，館長回嗆「我921扛災民死掉的身體，還有支離破碎的手腳而已啦，不信?我帶過的兵幾百人現在都活著去問。」

館長貼文表示，他下基地兩次也幫忙採收過兩次，不過以前認為採收是福利，比起當時的訓練採收根本天堂，那時候下基地操到不成人樣。

「所以有採收那一個月心情多好啊，有時候可以吃到冰天啊吃冰ㄟ，有時農民會買給我們吃切仔麵，天啊切仔麵ㄟ!!!!油飯ㄟ!!!!還可以喝阿比吃檳榔真懷念阿」。

但此篇留言卻有網友嗆他沒扛過口蹄疫死豬、業務太輕鬆等等，館長晚上發文回嗆表示，怎麼又一堆假帳號留言，

嗆他當兵口蹄疫豬扛過沒有。

「你很屌?我921扛災民死掉的身體，還有支離破碎的手腳而已啦，不是我愛講殺小嘟殺小」。

時代的變遷我沒意見，但我那時代的確比現在當兵，不合理跟操比現在苦一百倍而已啦。還嗆業務???我那時代又操業務也比多了拉，我天天揹值星天天2點睡早上5點起床也沒死啦。不信?我帶過的兵幾百人現在都活著去問，也不只我這麼操不管陸海空以前都很操拉。」

網友勸館長不要理會酸民，稱「館長別理假帳號，以前真的很操，一天有睡滿六個小時是一件很幸福的事，不過不可能，一般只有四、五個小時而已」、也有網友回憶「以前我當兵都是站在棺材旁邊的啦，半夜三更一樣也站在旁邊，現在的兵敢站嗎？站沒多久應該就裝神弄鬼 裝瘋賣傻了吧！」