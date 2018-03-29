慶富發布獵雷艦下水照 黃國昌：搞個船殼就想繼續騙

2018-03-29 19:51 聯合報 記者 聯合報 記者 丘采薇 ╱即時報導



慶富造船發布首艘獵雷艦在3月28日於義大利下水的近影，並指控國防部與慶富解約只為切割卸責。慶富提供 分享 facebook 慶富造船發布首艘獵雷艦在3月28日於義大利下水的近影，並指控國防部與慶富解約只為切割卸責。對此時代力量立委黃國昌批評，慶富搞了個船殼出來就想繼續騙，當大家是傻了嗎？他也強調，慶富負責人陳慶男，應該趕快賠錢，準備去坐牢。

黃國昌認為，行政院不應再包庇獵雷艦案造成的上百億元損失，到底哪些人要負責、如何求償，請給全民一個清楚的交代。對於慶富的指控，國防部也強硬回擊，指此船並非獵雷艦，「只是船殼」，而既然雙方已解約，此船殼和海軍與國防部無關。