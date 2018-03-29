親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
拆八百壯士帳篷
深澳電廠搶修法
核二出包又跳機
藍綠各黨拚選戰
北農人事案紛擾
兒虐漏洞怎麼補
政治
軍事
綜合

遭女主播指控性騷擾 球評李亦伸回應：我是被害人

兩韓高峰會時間敲定！文在寅、金正恩4月27日會晤

首艘獵雷艦載台下水 慶富控國防部解約只想卸責

2018-03-29 14:33聯合報 記者洪哲政╱即時報導

慶富造船因涉詐貨案，遭國防部解約並通報為不良廠商，國防部前部長馮世寬甚至公開表示慶富公司陳慶男該向全民下跪道歉。但該公司今天仍發出「首艘獵雷艦如期舉行下水儀式，國防部片面解約全民皆輸恐未合法」新聞稿，並發布在義大利船廠興建完工首艘獵雷艦近影，試圖扳回。

慶富指控，國防部面對該公司有人涉詐貸這個爛攤子，從未想過如何解決以達成既有國防目標，只是完美的進行切割，並告訴國人已取得足額的擔保，國家並沒有損失，但「真的是這樣嗎？」認為國防部解約只是卸責而已。

慶富指稱，堪稱當今世界上功能最先進的「康平計畫」二階段首艘獵雷艦，依建造計畫在義大利Intermarine造船廠由國際知名驗船協會RINA代表、Intermarine管理階層、員工及慶富公司派駐Intermarine監造技轉人員見證下，於義大利時間3月28日10時30分順利完成下水。

慶富說，國防部為強化海軍自主防衛能力，耗費十年期間籌辦獵雷艦採購專案，嗣後因為慶富內部人員疑似涉嫌詐貸，遭檢方搜索，輿論壓力日益增大，國防部而後在去（106）年12月13日以慶富有破產或其他重大情事無法繼續履約為由，函告解除契約。然而，在國防部單方面解約以後，慶富卻認為合約有效並仍依建造計畫繼續履約，首艘獵雷艦也如期舉行下水儀式，打破國防部無法繼續履約的說法。

慶富指出，獵雷艦專案總價約350億元，是台船實收資本的4倍之多。慶富在標得獵雷艦採購案以後，不斷支出成本造艦，但至國防部函告解約前，實質上並沒有得到任何的收益。原因出在於，採購契約的規範，仍延用過去已經廢止的「軍事機關財物勞務採購作業規定」，要求廠商在取得分期付款款項前，提出同額償還保證，而在合約中創設一種未給付預付款，卻要求慶富提出高額預付款還款保證的過度擔保架構，與現行工程會所頒布的採購契約範本脫軌，截至國防部函告解約前，慶富已提出的預付款還款保證，高達72億餘元，將近是台船的一個實收資本額，國防部片面宣布解約後聲稱沒收的預付款還款保證金連本帶息取回，此種看似對國防部有保障之履約設計，反而是招標前未經財務合理設算導致廠商落入合約中途龐大資金需求的陷阱。

慶富強調，慶富原是我國最大的民營造船廠，即便如此，在承作獵雷艦專案時，仍覺資金吃緊，多次向國防部求助，並向工程會申請調解，然而均未獲得援助。最後，慶富遭到檢調搜索，輿論一面譴責時，國防部面對這個爛攤子，從未想過如何解決以達成既有國防目標，只是完美的進行切割，並告訴國人已已取得足額的擔保，國家並沒有損失。

慶富說，真的是這樣嗎？因為獵雷艦專案中斷，直接衝擊海防軍力減損，並衍生銀行團損失120多億元，全民埋單；慶富上百員工，一夕失去工作，上百家庭頓失所依…原來國防部自己得以避免損害，全是加諸在國家其他方面的巨大損失上；對於當初籌備獵雷艦專案的初衷，已然拋諸腦後，獵雷艦十年規劃，就此打回原點。

慶富指控，國防部解約究竟為哪椿？說穿了，不過是卸責而已，只重視政治責任超過國家利益。攤開合約，國防部是否依約處理，未來恐將備受檢驗。慶富主張國防部未合法解約，如請求違約求償，恐怕鉅額的求償又要全民買單了可主張逾二百億的賠償。慶富目前還是繼續造艦，獵雷艦未來若運抵回台，又將何去何從？國防部除了留下一紙解約函文，什麼也沒交待。

慶富說，自從國防部暨海軍司令部於去年12月13日妄顧台灣當前面對緊繃之兩岸關係，台海軍力失衡之現況，中共可能對我採取之經濟與軍事封鎖之作為，我國長期軍事是整備之需要，歐、美盟友對我國防建設之鼎力支持，先進裝備之輸出許可及國人對強化國防建設之殷殷期待，片面解除獵雷艦建造合約。國防部暨海軍司令部之作為不但是忽略台灣所處國際環境之困難，忽視歐、美各大國防設備供應商低調助我國防建設之本美意，未能顧全大局，考量整體戰略利益，僅為杜悠悠之口，息社會輿論所謂涉弊之議，竟然採取三輸之選項，圖以解約豁免國防部對國艦國造政策當然之責任，致浪費建軍整備近十年之努力，無法獲得悠關反封鎖作戰之重要軍備。

慶富表示，歐、美各大國防設備供應商亦對我國國防部之解約決定疑惑與不解，認為台灣在當前國際環境現實壓力下，獵雷艦所獲得諸多先進設備與輸出許可是長期爭取的結果，輕言放棄，將難以恢復，且將造成台灣難以彌補的長期損失，包括國家信用與商譽；且認為所謂涉弊部分，因公司是中性，可以透過股東改組、監督付款、信託等，本可以與專案執行分開處理，依約作適當調整或移轉，避免損失擴大，卻捨此不為。

慶富公司表示，本案將向行政院公共工程委員會申請調解，期主事者能體察實況，考量台灣所處之國際環境，爭取歐、美盟友對我國防建設之鼎力支持，及國人對強化國防建設，國艦國造之殷期。

慶富公司今發布新聞稿指稱，堪稱當今世界上功能最先進的「康平計畫」二階段首艘獵雷艦...
慶富公司今發布新聞稿指稱，堪稱當今世界上功能最先進的「康平計畫」二階段首艘獵雷艦，依建造計畫在義大利Intermarine造船廠由國際知名驗船協會RINA代表、Intermarine管理階層、員工及慶富公司派駐Intermarine監造技轉人員見證下，於義大利時間3月28日10時30分順利完成下水。慶富提供
分享
慶富公司今發布新聞稿指稱，堪稱當今世界上功能最先進的「康平計畫」二階段首艘獵雷艦...
慶富公司今發布新聞稿指稱，堪稱當今世界上功能最先進的「康平計畫」二階段首艘獵雷艦，依建造計畫在義大利Intermarine造船廠由國際知名驗船協會RINA代表、Intermarine管理階層、員工及慶富公司派駐Intermarine監造技轉人員見證下，於義大利時間3月28日10時30分順利完成下水。慶富提供
分享
慶富公司今發布新聞稿指稱，堪稱當今世界上功能最先進的「康平計畫」二階段首艘獵雷艦...
慶富公司今發布新聞稿指稱，堪稱當今世界上功能最先進的「康平計畫」二階段首艘獵雷艦，依建造計畫在義大利Intermarine造船廠由國際知名驗船協會RINA代表、Intermarine管理階層、員工及慶富公司派駐Intermarine監造技轉人員見證下，於義大利時間3月28日10時30分順利完成下水。慶富提供
分享
慶富公司今發布新聞稿指稱，堪稱當今世界上功能最先進的「康平計畫」二階段首艘獵雷艦...
慶富公司今發布新聞稿指稱，堪稱當今世界上功能最先進的「康平計畫」二階段首艘獵雷艦，依建造計畫在義大利Intermarine造船廠由國際知名驗船協會RINA代表、Intermarine管理階層、員工及慶富公司派駐Intermarine監造技轉人員見證下，於義大利時間3月28日10時30分順利完成下水。慶富提供
分享
慶富公司今發布新聞稿指稱，堪稱當今世界上功能最先進的「康平計畫」二階段首艘獵雷艦...
慶富公司今發布新聞稿指稱，堪稱當今世界上功能最先進的「康平計畫」二階段首艘獵雷艦，依建造計畫在義大利Intermarine造船廠由國際知名驗船協會RINA代表、Intermarine管理階層、員工及慶富公司派駐Intermarine監造技轉人員見證下，於義大利時間3月28日10時30分順利完成下水。慶富提供
分享
慶富公司今發布新聞稿指稱，堪稱當今世界上功能最先進的「康平計畫」二階段首艘獵雷艦...
慶富公司今發布新聞稿指稱，堪稱當今世界上功能最先進的「康平計畫」二階段首艘獵雷艦，依建造計畫在義大利Intermarine造船廠由國際知名驗船協會RINA代表、Intermarine管理階層、員工及慶富公司派駐Intermarine監造技轉人員見證下，於義大利時間3月28日10時30分順利完成下水。慶富提供
分享

慶富國防部獵雷艦

相關新聞

不打美女牌 男士官扮「佛系招募員」渡有緣人入營

2018-03-29 11:07

陸戰隊下田當免費農工？基層嘆「不務正業」

2018-03-29 09:54

黑鷹打撈前置作業完成 熱帶氣旋影響進度

2018-03-29 13:00

強颱重創烏來全斷訊 軍官風雨中緊急通報成微電影主角

2018-03-29 12:37

Google披露嘉義空軍基地愛國者飛彈陣地完工

2018-03-29 11:46

蔡英文主持中華民國107年向先祖暨忠烈殉職人員致祭

2018-03-29 10:37

國軍「變形招募」打美女牌！濃妝短裙新妺子 有人被騷擾

2018-03-29 01:24

飛彈來襲告警簡訊遲到甚至沒收到 國防部解釋了

2018-03-28 20:10

台東首試空中威脅手機預警系統 不少民眾沒收到

2018-03-28 17:01

國防部下午在台東測試「空中威脅告警系統」

2018-03-28 12:13

遼寧號率大艦隊南海秀肌肉 國軍研判針對越南

2018-03-28 12:10

影／國防部青年節形象短片 「總是要有人去保衛國家」

2018-03-28 11:43

陸戰隊幫採收洋蔥 基層怒：田裡只有兵沒農工

2018-03-28 06:47

女兒陳情20年 趙仲容入祀忠烈祠

2018-03-27 23:59

中共遼寧艦率40艦艇南海巡弋 專家：我方偵監和應處呢？

2018-03-27 20:02

美議員致函 籲川普售台F-35B

2018-03-27 14:02

募兵福利一廳兩衛 黃安：蔡英文在幫敵人訓練俘虜

2018-03-27 11:48

繆德生憾事後續為反年改衝？兩知名退將對話見機鋒

2018-03-27 11:40

父親入祀忠烈祠 趙安娜：盼父母在天之靈得到安慰

2018-03-27 10:50

拒投降被中共槍斃 趙仲容等五烈士入祀忠烈祠

2018-03-27 10:31

士兵套房衛浴乾溼分離像飯店 擠大浴室打水洗澡成神話

2018-03-27 10:09

專家質疑國軍掌握度…共軍菲律賓海操演 我鷹式飛彈跑紅點

2018-03-27 08:10

總統大嘴巴害慘情報員 都是選舉惹的禍？

2018-03-27 08:00

海巡署建構無人機系統打槍中科院銳鳶 原因曝光

2018-03-27 06:52

美參議員致函 促川普支持售台F35戰機

2018-03-27 03:12

共機遠海長航訓練 我嚴密監偵

2018-03-27 00:06

嚴德發掛保證無用 國軍兵力黑洞成形

2018-03-21 16:34

裡面有人嗎？彰化特搜挺進雲門翠堤大樓5樓搜救

2018-02-07 15:53
看更多

熱門文章

扯！核二2號機併聯一天就有意外 13時25分自動安全停機

2018-03-28 15:13

國軍「變形招募」打美女牌！濃妝短裙新妺子 有人被騷擾

2018-03-29 01:24

怎麼形容跟著柯P做事的那幾年？簡余晏：不堪回首

2018-03-29 09:53

北農董事會 陳景峻「出手」保住吳音寧總座

2018-03-28 17:54

要去蔣又編5千萬修古蹟 柯志恩：這個政府神經錯亂

2018-03-28 19:42

【重磅快評】要查林姿妙的帳 陳金德在盤算什麼？

2018-03-28 16:59

北農常董張永成酸：吳音寧適合去當理貨員

2018-03-28 15:39

蔡英文僅賀電致意表揚青年 馬英九：小英不來老英來

2018-03-29 11:04

核二2號機才重啟就跳機 核終戰神：政務官勿拿下屬墊背

2018-03-28 16:08

被疑赴中國大陸也未報備 陳菊說話了

2018-03-28 15:45

國台辦爆料黃國昌岳父在陸投資 時力：明顯套招

2018-03-28 15:49

議員參選人蔡宜珊遭控只給助理20K 民進黨將開除黨籍

2018-03-29 12:47

簡余晏說「不堪回首」柯P：那也沒辦法

2018-03-29 11:24

蔡英文：兩年執政可看出成績 但只講數字冷冰冰

2018-03-28 16:18

不打美女牌 男士官扮「佛系招募員」渡有緣人入營

2018-03-29 11:07

網傳年改會不寄重審處分 銓敘部澄清：錯誤說法

2018-03-28 15:41

拆帳篷惹不滿 柯P今早遭丟鞋命中隨扈

2018-03-29 12:58

核二2號機重啟跳電 原能會：有些問題要啟動後才知道

2018-03-28 20:23

核二廠2號機重啟後即停 新北市府嚴正譴責

2018-03-28 17:09

北市30萬票不投綠？孫大千：因對低薪無作為

2018-03-29 08:00

2號機跳電…環團：誰審核誰負責 原能會高層急赴總統府

2018-03-28 16:55

侯友宜提皮箱見吳淑珍？ 陳水扁：子虛烏有！

2018-03-28 19:19

游淑慧：保下吳音寧等於給相信柯Ｐ的年輕人一巴掌

2018-03-29 12:16

人事地震！39天出軌4次 台鐵撤換森鐵處長

2018-03-29 00:30

飛彈來襲告警簡訊遲到甚至沒收到 國防部解釋了

2018-03-28 20:10

經長才說 啟動若跳機就辦人…立委點名沈榮津下台

2018-03-28 23:55

中美貿易戰台得利？ 孫大千批賴清德：不食人間煙火

2018-03-28 16:33

核二2號機併聯1天就跳機 今夏加入發電有變數

2018-03-28 23:55

李敖遺產她爭取！ 還有哪些名人「被認爹」…

2018-03-29 11:00

核二又有狀況 黃國昌要原能會主委、台電董事長下台

2018-03-28 16:00

陳學聖出線黨內有雜音？ 吳志揚：願出力協助整合

2018-03-28 18:12

李登輝：柯文哲頭腦怪怪的 偎來偎去

2018-03-28 20:51

陳亭妃疑置入電視劇？段宜康要NCC查清楚

2018-03-29 10:49

從米其林到迪士尼 立委把賴揆變萬應公

2018-03-28 15:44

直言集／管不管宗教團體 民進黨進退兩難

2018-03-29 00:07

曼布克獎擅改國名「中國台灣」 吳明益嚴正抗議

2018-03-29 11:43

蔡正元：李應元當年倡遷移松機 遭馬英九歪理打腫臉

2018-03-28 16:20

楊麗環昨批民調不公 今臉書祝福陳學聖

2018-03-29 11:45

洪孟楷：政客的謊言 都像核二廠2號機跳票

2018-03-29 06:47

林錫耀：國民黨有幾縣市 民進黨有機會可搶下

2018-03-28 16:43
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top