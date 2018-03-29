首艘獵雷艦載台下水 慶富控國防部解約只想卸責

2018-03-29 14:33 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



慶富造船因涉詐貨案，遭國防部解約並通報為不良廠商，國防部前部長馮世寬甚至公開表示慶富公司陳慶男該向全民下跪道歉。但該公司今天仍發出「首艘獵雷艦如期舉行下水儀式，國防部片面解約全民皆輸恐未合法」新聞稿，並發布在義大利船廠興建完工首艘獵雷艦近影，試圖扳回。

慶富指控，國防部面對該公司有人涉詐貸這個爛攤子，從未想過如何解決以達成既有國防目標，只是完美的進行切割，並告訴國人已取得足額的擔保，國家並沒有損失，但「真的是這樣嗎？」認為國防部解約只是卸責而已。

慶富指稱，堪稱當今世界上功能最先進的「康平計畫」二階段首艘獵雷艦，依建造計畫在義大利Intermarine造船廠由國際知名驗船協會RINA代表、Intermarine管理階層、員工及慶富公司派駐Intermarine監造技轉人員見證下，於義大利時間3月28日10時30分順利完成下水。

慶富說，國防部為強化海軍自主防衛能力，耗費十年期間籌辦獵雷艦採購專案，嗣後因為慶富內部人員疑似涉嫌詐貸，遭檢方搜索，輿論壓力日益增大，國防部而後在去（106）年12月13日以慶富有破產或其他重大情事無法繼續履約為由，函告解除契約。然而，在國防部單方面解約以後，慶富卻認為合約有效並仍依建造計畫繼續履約，首艘獵雷艦也如期舉行下水儀式，打破國防部無法繼續履約的說法。

慶富指出，獵雷艦專案總價約350億元，是台船實收資本的4倍之多。慶富在標得獵雷艦採購案以後，不斷支出成本造艦，但至國防部函告解約前，實質上並沒有得到任何的收益。原因出在於，採購契約的規範，仍延用過去已經廢止的「軍事機關財物勞務採購作業規定」，要求廠商在取得分期付款款項前，提出同額償還保證，而在合約中創設一種未給付預付款，卻要求慶富提出高額預付款還款保證的過度擔保架構，與現行工程會所頒布的採購契約範本脫軌，截至國防部函告解約前，慶富已提出的預付款還款保證，高達72億餘元，將近是台船的一個實收資本額，國防部片面宣布解約後聲稱沒收的預付款還款保證金連本帶息取回，此種看似對國防部有保障之履約設計，反而是招標前未經財務合理設算導致廠商落入合約中途龐大資金需求的陷阱。

慶富強調，慶富原是我國最大的民營造船廠，即便如此，在承作獵雷艦專案時，仍覺資金吃緊，多次向國防部求助，並向工程會申請調解，然而均未獲得援助。最後，慶富遭到檢調搜索，輿論一面譴責時，國防部面對這個爛攤子，從未想過如何解決以達成既有國防目標，只是完美的進行切割，並告訴國人已已取得足額的擔保，國家並沒有損失。

慶富說，真的是這樣嗎？因為獵雷艦專案中斷，直接衝擊海防軍力減損，並衍生銀行團損失120多億元，全民埋單；慶富上百員工，一夕失去工作，上百家庭頓失所依…原來國防部自己得以避免損害，全是加諸在國家其他方面的巨大損失上；對於當初籌備獵雷艦專案的初衷，已然拋諸腦後，獵雷艦十年規劃，就此打回原點。

慶富指控，國防部解約究竟為哪椿？說穿了，不過是卸責而已，只重視政治責任超過國家利益。攤開合約，國防部是否依約處理，未來恐將備受檢驗。慶富主張國防部未合法解約，如請求違約求償，恐怕鉅額的求償又要全民買單了可主張逾二百億的賠償。慶富目前還是繼續造艦，獵雷艦未來若運抵回台，又將何去何從？國防部除了留下一紙解約函文，什麼也沒交待。

慶富說，自從國防部暨海軍司令部於去年12月13日妄顧台灣當前面對緊繃之兩岸關係，台海軍力失衡之現況，中共可能對我採取之經濟與軍事封鎖之作為，我國長期軍事是整備之需要，歐、美盟友對我國防建設之鼎力支持，先進裝備之輸出許可及國人對強化國防建設之殷殷期待，片面解除獵雷艦建造合約。國防部暨海軍司令部之作為不但是忽略台灣所處國際環境之困難，忽視歐、美各大國防設備供應商低調助我國防建設之本美意，未能顧全大局，考量整體戰略利益，僅為杜悠悠之口，息社會輿論所謂涉弊之議，竟然採取三輸之選項，圖以解約豁免國防部對國艦國造政策當然之責任，致浪費建軍整備近十年之努力，無法獲得悠關反封鎖作戰之重要軍備。

慶富表示，歐、美各大國防設備供應商亦對我國國防部之解約決定疑惑與不解，認為台灣在當前國際環境現實壓力下，獵雷艦所獲得諸多先進設備與輸出許可是長期爭取的結果，輕言放棄，將難以恢復，且將造成台灣難以彌補的長期損失，包括國家信用與商譽；且認為所謂涉弊部分，因公司是中性，可以透過股東改組、監督付款、信託等，本可以與專案執行分開處理，依約作適當調整或移轉，避免損失擴大，卻捨此不為。