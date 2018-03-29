黑鷹打撈前置作業完成 熱帶氣旋影響進度

2018-03-29 13:00 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



2月5日空中勤務總隊黑鷹直升機在蘭嶼近海失事，今天下午兩點在高雄市殯儀館景德廳行進罹難隊員的聯合公祭。黑鷹直升機的打撈作業仍在積極進行，打撈小組已完成機體殘骸固定，但受限於天候菲律賓附近熱帶氣旋長湧影響，必須等到風平浪靜，平台船才能出海安全進行吊掛作業。

「永遠的黑鷹英雄！延續救災精神！」空勤總隊今天下午為罹難弟兄舉行聯合公祭，外界也非常關心黑鷹直升機殘骸打撈進度。這架黑鷹直升機從2月5日執行蘭嶼至台東傷患後送任務失事，至今已經51天，機上6人下落不明。飛航安全調查委員會已掌握沉沒處方位及深度，因為深度超過1000公尺，這也是目前國內打撈任務執行深度最深的一次。

打撈小組已經多次出海，作業最大的困難不在深度，反而在海象。工作人員已帶回海床機骸影像，但艙體內部確實的狀況，為求謹慎必須等打撈完成才能說明。