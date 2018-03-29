強颱重創烏來全斷訊 軍官風雨中緊急通報成微電影主角

2018-03-29 12:37 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



今天是329青年節，後備指揮部公布微電影「動援」，內容改編104年「蘇迪勒」風災真人真事，時任新北市動員連絡官的黨冠群少校，在海上颱風警報發布後即以災防連絡官身分，進駐烏來災害應變中心，然強颱肆虐全台，烏來地區成為重災區，在通訊中斷下，黨冠群以衛星電話發出烏來地區第一通對外通報電話，率先啟動國軍災害救援機制，特戰部隊立即行軍搶進鳥來，揭露烏來路斷嚴重受創的狀況。

2015年間，蘇迪勒颱風8月8日清晨登陸，造成烏來地民間通訊受阻，新北市後備指揮部在颱風登陸前一天，派駐到烏來區公所的災防連絡官黨冠群上尉，在區公所後側山壁倒塌，接獲里長通報烏來老街及溫泉街均被溪水暴漲的黃沙泥水淹沒後，在狂風急雨中，率先以衛星電話對外通報烏來遭受巨災襲擊。他在留下8個災害點得報告後，通訊就中斷。坐鎮衡山指揮所時任參謀總長的嚴德發接獲回報，立即下令向內政部通傳，動員陸軍特戰部隊徒步搶進烏來。時任國防部長高廣圻還親自到烏來表揚這位還在支援烏來救災的上尉。

黨冠群當年在8月6日10時接獲命令進駐烏來區公所待命，以應變突發救援任務，配合警察及消防單位，實施信賢部落居民勸離至收容所安置作業。蘇迪勒登陸的8月8日清晨5時，黨冠群在區公所3樓災害應變中心，突然聽到巨響，察覺區公所後方山壁土石崩落，當時整個烏來因為多處土石流及溪水暴漲，造成停水停電、手機及市內電話通訊也斷訊。黨冠群使用軍方配發的歐式衛星電話撥回衡山指揮所，受限山區強風豪雨，雲層過度濃密影響，無法通聯，但他仍不斷的想方法，了解掌握災情，試圖對外聯絡及回報。

此時烏來里里長周至剛通報，烏來老街及溫泉街均被溪水暴漲的黃沙泥水淹沒，烏來國中及國小也被土石流沖刷，有近100公尺長的道路地基，遭掏空造成坍方，環山路多處土石流沖進民宅，需國軍弟兄上山協助人員撤離至環山社區活動中心。黨冠群為爭取救人先機，下令預置兵力弟兄協同消防分隊人員，先實施災區民眾撤離，持續試圖向衡指所回報災情。一直到8日9時多，風雨較為緩和時，衛星電話終於撥通，這也是烏來山區發生嚴重災情後，對外通聯的第一通電話，但只回報八點災情，衛星電話就告失靈斷訊。