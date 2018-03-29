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蔡英文主持中華民國107年向先祖暨忠烈殉職人員致祭

2018-03-29 10:37聯合報系攝影中心 記者陳柏亨╱即時報導

「中華民國107年向先祖暨忠烈殉職人員致祭」上午在台北市圓山國民革命忠烈祠隆重舉行，蔡英文總統親臨主祭，副總統陳建仁、行政院長賴清德、立法院長蘇嘉全等五院院長陪祭。

蔡英文總統在總統府崇戎樂聲中抵達忠烈祠。典禮開始，鐘鼓齊鳴，主祭、陪祭、與祭人員就位，奏國歌，隨後總統向各民族先祖及國民革命烈士之靈位獻花；在恭讀祭文後，總統率同陪祭及與祭人員行三鞠躬禮，典禮莊嚴隆重，隨後搭車離去。

今年場外維安滴水不漏，場外也不見陳抗情形，整個活動平和落幕。

「中華民國107年向先祖暨忠烈殉職人員致祭」上午在台北市圓山國民革命忠烈祠隆重舉...
「中華民國107年向先祖暨忠烈殉職人員致祭」上午在台北市圓山國民革命忠烈祠隆重舉行，蔡英文總統親臨主祭，五院院長陪祭，在恭讀祭文後，總統率同陪祭及與祭人員行三鞠躬禮，典禮莊嚴隆重，隨後搭車離去。記者陳柏亨／攝影
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「中華民國107年向先祖暨忠烈殉職人員致祭」上午在台北市圓山國民革命忠烈祠隆重舉...
「中華民國107年向先祖暨忠烈殉職人員致祭」上午在台北市圓山國民革命忠烈祠隆重舉行，蔡英文總統親臨主祭，五院院長陪祭，在恭讀祭文後，總統率同陪祭及與祭人員行三鞠躬禮，典禮莊嚴隆重，隨後搭車離去。記者陳柏亨／攝影
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蔡英文忠烈祠陳抗

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