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陸戰隊下田當免費農工？基層嘆「不務正業」

2018-03-29 09:54聯合報 記者潘欣中╱即時報導

屏東縣恆春半島洋蔥進入採收季，海軍陸戰隊也指派99旅投入每天200人、為期40天的洋蔥助收，今年是全募兵制，引發月薪4萬軍人去當免費農工的抨擊，海陸基層也有「不務正業」的感嘆，心中五味雜陳；對季節性缺工，農委會主委林聰賢昨到恆春為參與農業打工的學生加油時，特別向國軍致謝並說明農會已進口全自動機具，試做成功明年就能擴大辦理。

屏東三軍聯訓基地在恆春半島行之有年的洋蔥助收「睦鄰」工作，2012年為因應募兵制，助收兵力由600人減半，前年再降為200人，天數也由50天縮短為40天，今年仍維持去年水準； 基層軍官私下感嘆，早期義務役軍源多，全募兵制後員額精簡，每年要扣掉40天助收，年度戰備和訓練時間勢必壓縮，應用智慧放下這把「軍愛民」的形象大旗，別贏了面子，輸了裡子。

「海陸驍龍怎麼變身農工了」、「友人笑說國家花4萬月薪請我去當免費農工」、「雖說服從是軍人天職，但助收和戰備不相干吧」，基層說，被指派下田助收洋蔥的海陸隊員，心中五味雜陳，看到有的老蔥農就出張嘴使喚，把他們當免費工人，心中難免不平，但也有蔥農態度親切，休息時準備冰品和點心，備感窩心。

「海陸隊員每天出動200人、40天的薪水破千萬，為蔥農省下大筆工錢，但農村季節性缺工不是農委會的事？」，基層說，國防部高層5年前有意從縮減到取消，保留一段因應採收自動化的準備時間，在全募兵制後回到軍人本業，最後仍擋不住地方「不能停」的民意壓力，如何讓國軍助收「退場」，考驗著決策者智慧。

「國軍助收洋蔥是一體兩面，職業軍人當農工確實有社會觀感的問題，農會也知道，因應缺工的機械化腳步沒停過！」恆春鎮農會總幹事林順和說，隨著農村人口老化，自動化是必然趨勢，農委會補助自動化農機一半經費後，陸續引進剪葉機、根切機、掘取機及舉升機，今年再自日本進口採收機，若試用良好即可幫蔥農代工，約省下一半費用。

海陸隊員奉令下田助收洋蔥，心中五味雜陳。記者潘欣中／攝影
海陸隊員奉令下田助收洋蔥，心中五味雜陳。記者潘欣中／攝影
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海陸隊員奉令下田助收洋蔥，心中五味雜陳。記者潘欣中／攝影
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