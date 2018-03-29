國軍「變形招募」打美女牌！濃妝短裙新妺子 有人被騷擾
國軍將招募壓力下放到基層連隊，尤其是計劃招募800名1年役期軍官的陸軍，開始有連隊打出「美女牌」，美貌女士官疑將軍常服裙子改短，化濃妝啫起嘴以可愛作招募，自稱是「新來的妹子」；也有大眼女士官在臉書貼照留下ID帳號作招募，留言說「請讓我為您服務」，結果她貼文自稱有男子跑到她臉書以私訊騒擾她，嚇得她留言急喊：「保防快來查！」
陸軍8軍團的張姓、洪姓女軍官，化妝穿上裙子奇短的軍常服，兩人都嘟起可愛小嘴一起合影，在IG貼照留言說：「新來的妹子，我們未來會更好的」。然後TAG說：陸軍八軍團；歡迎加入國軍。
另有李姓女士官為1年期軍官作招募，在臉書上貼上強調無辜大眼的軍常服照，貼文説現在出國打工已經不流行了，快來跟人家來報名短期軍官。末留下自己的line ID，留言說「請讓我為您服務」。然後TAG「求分享」、「軍人」、「國軍」、「打工」、「賺錢」、「招募」等語。
但她就另貼文抱怨説，「我覺得心裡非常不舒服」、「非常」；「今天晚上突然7、8個人加我line好友，我也不以為意，結果突然來個性騷擾我也是ㄏㄏ」、「想弄個招募怎麼這麼難啊」。她貼出私訊內容，有網友登門閒聊招募後，冷不防問她「妳有男友吧」、「男友很疼愛妳吧」，女士官立即封鎖對方，認為被騷擾，高呼：「保防快來查」、「我只是想要一個成效而已，很難嗎？」
有網友留言鼓勵李姓女士官說「直接公布line是真的滿有風險的，辛苦了」。
「美女牌」招募在網路社群引發熱議，有資深軍中人士對這個風氣感到憂心，認為這不是活潑，而是一種「變形招募」，將招募壓力下放到基層，讓基層壓力奇大，才會有這類不切實際、物化女性的花招百出，讓過去嚴整的軍中風氣敗壞，真的不能繼續再下去。
但也有網友聲援八軍團兩美女士官，稱「帥哥照拿出來不也是想騙迷妹嗎？正妹就物化，話都你在講，長得漂亮也有罪嗎？她們到底有說什麼不恰當的話了，比在那邊各種駐點、貼傳單 在公車上、牆上、電視上、打電話調查人家身家好多了吧！人家養眼不行？軍官出去擾民就很可以？培養招募員出去招搖撞騙就很棒棒？多少人是被那些臭嘴招進來的？至少這兩張臉是真實的，國防部的招募文宣說是真的你敢信？」
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