國軍「變形招募」打美女牌！濃妝短裙新妺子 有人被騷擾

2018-03-29 01:24 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



大眼李姓女士官在臉書貼照留下ID帳號作招募，留言說「請讓我為您服務」，結果她貼文自稱有男子跑到她臉書以私訊騒擾她，嚇得她留言急喊：「保防快來查！」翻攝李心云臉書網頁 分享 facebook 國軍將招募壓力下放到基層連隊，尤其是計劃招募800名1年役期軍官的陸軍，開始有連隊打出「美女牌」，美貌女士官疑將軍常服裙子改短，化濃妝啫起嘴以可愛作招募，自稱是「新來的妹子」；也有大眼女士官在臉書貼照留下ID帳號作招募，留言說「請讓我為您服務」，結果她貼文自稱有男子跑到她臉書以私訊騒擾她，嚇得她留言急喊：「保防快來查！」

陸軍8軍團的張姓、洪姓女軍官，化妝穿上裙子奇短的軍常服，兩人都嘟起可愛小嘴一起合影，在IG貼照留言說：「新來的妹子，我們未來會更好的」。然後TAG說：陸軍八軍團；歡迎加入國軍。

另有李姓女士官為1年期軍官作招募，在臉書上貼上強調無辜大眼的軍常服照，貼文説現在出國打工已經不流行了，快來跟人家來報名短期軍官。末留下自己的line ID，留言說「請讓我為您服務」。然後TAG「求分享」、「軍人」、「國軍」、「打工」、「賺錢」、「招募」等語。

但她就另貼文抱怨説，「我覺得心裡非常不舒服」、「非常」；「今天晚上突然7、8個人加我line好友，我也不以為意，結果突然來個性騷擾我也是ㄏㄏ」、「想弄個招募怎麼這麼難啊」。她貼出私訊內容，有網友登門閒聊招募後，冷不防問她「妳有男友吧」、「男友很疼愛妳吧」，女士官立即封鎖對方，認為被騷擾，高呼：「保防快來查」、「我只是想要一個成效而已，很難嗎？」

有網友留言鼓勵李姓女士官說「直接公布line是真的滿有風險的，辛苦了」。

「美女牌」招募在網路社群引發熱議，有資深軍中人士對這個風氣感到憂心，認為這不是活潑，而是一種「變形招募」，將招募壓力下放到基層，讓基層壓力奇大，才會有這類不切實際、物化女性的花招百出，讓過去嚴整的軍中風氣敗壞，真的不能繼續再下去。